Нардепка Безугла покидає фракцію та партію «Слуга Народу»

У ніч на 11 січня 2024 року нардепка Маряна Безгула повідомила, що виходить з фракції та партії «Слуга Народу».
Безугла написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга Народу"
Верховна Рада України розглянула питання відкликання з посади Безуглої
Комітет Верховної Ради України з питань регламенту підтримав проєкт постанови про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Про це у Telegram повідомив народний депутат, член фракції "Голос" Ярослав Железняк, та опублікував світлини висновку регламентного комітету.
За його словами, "рішення прийнято одноголосно. Відповідно, вже 10 січня парламент може розглянути постанову".
Як додав Железняк, рішення буде винесене на розгляд сесійної зали парламенту, а також Безугла залишається членом оборонного комітету.