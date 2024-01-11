Нардепка Безугла покидає фракцію та партію «Слуга Народу»
Категорія
Україна
Дата публікації

Нардепка Безугла покидає фракцію та партію «Слуга Народу»

Безугла
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У ніч на 11 січня 2024 року нардепка Маряна Безгула повідомила, що виходить з фракції та партії «Слуга Народу».

Безугла написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга Народу"

Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи Президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину. Мені не потрібна ваша квота заступника голови Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, — заявила вона. 

Вважаю, що без радикальних змін існування парламенту буде тоталітарним хворобливим згасанням, ЗСУ перетворяться на конвеєр з утилізації громадян для підтримання статусу-кво фронту; без перегляду сектору нацбезпеки та оборони, встановлення реального контролю, корупція в ЗСУ вийде на перше місце, порівняно з будь-чим до того, а оборонно-промисловий комплекс не візьме на себе місію економічного та безпекового рушія країни. І це тільки кілька прикладів. Байдужість, інертність комітету нацбезпеки злочинна!, — зауважила політик. 

Я написала заяву на вихід з фракції та партії «Слуга Народу». Підтримую президента. Залишаюсь мажоритарним депутатом Оболонського району з усіма зобовʼязаннями відкритості та роботи з громадянами, — резюмувала вона у повідомленні у соціальній мережі. 

Верховна Рада України розглянула питання відкликання з посади Безуглої

Комітет Верховної Ради України з питань регламенту підтримав проєкт постанови про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це у Telegram повідомив народний депутат, член фракції "Голос" Ярослав Железняк, та опублікував світлини висновку регламентного комітету.

За його словами, "рішення прийнято одноголосно. Відповідно, вже 10 січня парламент може розглянути постанову".

Як додав Железняк, рішення буде винесене на розгляд сесійної зали парламенту, а також Безугла залишається членом оборонного комітету.

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