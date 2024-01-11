Нардепка Безуглая покидает фракцию и партию «Слуга Народа»
Категория
Украина
Дата публикации

Нардепка Безуглая покидает фракцию и партию «Слуга Народа»

Безуглая
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В ночь на 11 января 2024 года нардепка Марьяна Безгула сообщила, что выходит из фракции и партии «Слуга Народа».

Безуглая написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга Народа"

Слабая фракция и партия в войну мне не нужна. Продолжу поддерживать инициативы Президента, но не хочу иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые вонзают нож в спину. Мне не нужна ваша квота заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, — заявила она.

Считаю, что без радикальных изменений существование парламента будет тоталитарным болезненным угасанием, ВСУ превратятся в конвейер по утилизации граждан для поддержания статус-кво фронта; без пересмотра сектора нацбезопасности и обороны, установления реального контроля, коррупция в ВСУ выйдет на первое место по сравнению с чем-либо до того, а оборонно-промышленный комплекс не возьмет на себя миссию экономического и безопасного движителя страны. И это только несколько примеров. Равнодушие, инертность комитета нацбезопасности преступна!, — отметила политик.

Я написала заявление о выходе из фракции и партии «Слуга Народа». Поддерживаю президента. Остаюсь мажоритарным депутатом Оболонского района со всеми обязательствами открытости и работы с гражданами, — резюмировала она в сообщении в социальной сети.

Верховная Рада Украины рассмотрела вопрос отзыва с должности Безуглой

Комитет Верховной Рады Украины по регламенту поддержал проект постановления об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат, член фракции "Голос" Ярослав Железняк, и опубликовал фотографии заключения регламентного комитета.

По его словам, "решение принято единогласно. Соответственно, уже 10 января парламент может рассмотреть постановление".

Как добавил Железняк, решение будет принято на рассмотрение сессионного зала парламента, а также Безугла остается членом оборонного комитета.

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