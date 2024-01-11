Нардепка Безуглая покидает фракцию и партию «Слуга Народа»

В ночь на 11 января 2024 года нардепка Марьяна Безгула сообщила, что выходит из фракции и партии «Слуга Народа».
Безуглая написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга Народа"
Верховная Рада Украины рассмотрела вопрос отзыва с должности Безуглой
Комитет Верховной Рады Украины по регламенту поддержал проект постановления об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Об этом в Telegram сообщил народный депутат, член фракции "Голос" Ярослав Железняк, и опубликовал фотографии заключения регламентного комитета.
По его словам, "решение принято единогласно. Соответственно, уже 10 января парламент может рассмотреть постановление".
Как добавил Железняк, решение будет принято на рассмотрение сессионного зала парламента, а также Безугла остается членом оборонного комитета.