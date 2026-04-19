Науковці відшукали стародавній вулкан на дні Тихого океану

Дослідники з Японії неочікувано для сами себе виявили на дні Тихого океану підводний вулкан — його вік може сягати близько 3 мільйони років. За словами вчених, цей об'єкт знаходиться у стародавній частині Тихоокеанської плити неподалік від острова Мінаміторі.

Головні тези:

  • Вчені заговорили про наявність невеликого вулкану на дні після вивчення батиметричних даних.
  • Зразки, витягнуті під час занурень, підтвердили наявність вулканічного матеріалу.

Загадковий вулкан на дні Тихого океану — що про нього відомо

За словами науковців, він належить до рідкісного типу вулканічної діяльності, який часто називать "вулканізм типу petit-spot", пише Daily Galaxy.

Йдеться про вулкани, які утворилися внаслідок згинальних навантажень, а не безпосередніх тектонічних зіткнень.

Цей об’єкт відшукали у віддаленому районі західної частини Тихого океану.

У межах дослідження вулкана був задіяний пілотований підводний апарат "Шінкай 6500".

Головною його особливістю є здатність занурюватися на глибину до 6500 метрів.

Зразки, витягнуті під час занурень, підтвердили наявність вулканічного матеріалу, що підтвердило інтерпретацію, згідно з якою структура являла собою підводний вулкан, вбудований в океанічну плиту.

Неочікувану знахідку уже встиг прокоментувати доктор Наото Хірано з Центру досліджень Північно-Східної Азії при Університеті Тохоку:

Відкриття цього нового вулкану дає нам захоплюючу можливість для подальшого вивчення цього району і, сподіваюся, виявлення інших вулканів типу "petit-spot".



