Вулкан-"зомбі" неочікувано повертається до життя

Багато років наукова спільнота була переконана, що вулкан Тефтан безповоротно згас, однак, як виявилося, все зовсім не так. Що важливо розуміти, йдеться про стратовулкан висотою 3940 метрів на південному сході Ірану.

Тефтан знову пробуджується?

Тривалий час науковці були переконані в тому, що цей вулкан згас ще 710 000 років тому.

Тобто це відбулося задовго до появи Homo sapiens.

30 років том ширилися чутки, що місцеві помітили невеликий потік лави, однак вони досі залишаються непідтвердженими.

У межах нового дослідження вулканологи встановили, що вершина вулкана Тефтан піднялася приблизно на 9 сантиметрів у період з липня 2023 року по травень 2024 року.

Що важливо розуміти, це неочікуване здуття досі не вщухло. Вчені характеризують його як "спонтанне" і "безпричинне".

Наразі розглядають різні версії, однак найімовірніша з них доволі проста — розпочався процес виштовхування магми вгору через кишеню гарячої води і пари глибоко під землею.