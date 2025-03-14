"Невдалі зірки". Астрономи здійснили унікальне дослідження туманності Полум'я
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

"Невдалі зірки". Астрономи здійснили унікальне дослідження туманності Полум'я

зірки
Джерело:  Space

Космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST) здійснив унікальне дослідження туманності Полум'я, розташованої приблизно за 1 мільйон світлових років від Землі.

Головні тези:

  • Коричневі карлики — проміжний клас об'єктів між планетами-гігантами та зірками.
  • Дослідження туманності могло знизити поріг маси найменших коричневих карликів.
  • Космічний телескоп Джеймса Вебба виявив найтьмяніші й найменші коричневі карлики.

Астрономи дослідили “невдалі зірки”

Вчені зосередилися на виявленні так званих "невдалих зірок" — коричневих карликів, які зароджуються подібно до зірок, але не накопичують достатньо маси для початку ядерного синтезу водню.

Коричневі карлики — це проміжний клас об'єктів між планетами-гігантами та зірками. Їхня маса коливається від 13 до 75 мас Юпітера, що становить приблизно 1,3% — 7,5% від маси Сонця.

Хоча деякі коричневі карлики здійснюють ядерний синтез, вони залишаються набагато тьмянішими за звичайні зірки. Найлегше їх знайти в молодих зоряних скупченнях, таких як туманність Полум'я, де вони ще випромінюють залишкове тепло.

За допомогою інфрачервоного випромінювання JWST зміг "пробитися" крізь густі газові та пилові хмари. На знімках вчені побачили вільноплаваючі об’єкти, маса яких лише у два-три рази більша за Юпітера.

Це справжній прорив, оскільки такі об'єкти можуть бути найменшими відомими коричневими карликами або навіть "протокарликами" — фрагментами газових хмар, що ще не завершили свого формування.

Метою цього проєкту було дослідити фундаментальні межі формування зірок і коричневих карликів. Телескоп Джеймса Вебба дозволив нам виявити найтьмяніші й найменші об’єкти цього типу, — пояснює керівник дослідження Метью Де Фуріо з Техаського університету в Остіні.

Ліворуч зображення від телескопа Хаббла, а дві вставки праворуч показують зображення, зроблене космічним телескопом Вебба

Попередні теорії припускали, що найменші коричневі карлики можуть мати масу від 1 до 10 Юпітерів. Однак нові дані JWST можуть знизити цей поріг.

Ці відкриття підтверджують, що коричневі карлики є ключем до розуміння процесів формування зірок і планет.

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