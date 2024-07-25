У NASA поділилися ювілейними світлинами космічного телескопа Чандри

Рентгенівський космічний телескоп "Чандра" відзначає 25-ту річницю роботи у космосі. На честь цього ювілею NASA опублікувало 25 нових космічних фотографій, які зробив апарат.

Рентгенівський космічний телескоп "Чандра" відзначає 25 років

Рентгенівський космічний телескоп "Чандра" розпочав свою подорож 23 липня 1999 року. Орбітальний телескоп, названий на честь астрофізика Субрахманяна Чандрасехара, доставили на борту шатла "Колумбія".

Стовпи творіння (Pillars of Creation)

23 липня 1999 року шатл "Колумбія" здійснив свій 26-й політ у космос, щоб доставити найважчий вантаж — рентгенівську обсерваторію "Чандра".

Екіпаж STS-93 складався з командира Ейлін Коллінз, першої жінки, яка керувала космічним кораблем, пілота Джеффрі шбі, а також спеціалістів Французького космічного агентства (CNES) Кетрін Коулман, Стівена Хоулі та Мішеля Тоньїні. У перший день місії вони розгорнули найпотужніший рентгенівський телескоп.

Наднова SN 1987A, схожа на цукерку

Хоч спочатку планувалося, що "Чандра" працюватиме лише 5 років, телескоп провів у космосі 25 років. Передаючи корисні наукові дані, він став важливим джерелом для астрономічних досліджень.

Чому цей квазар так зацікавив вчених

Унікальний знімок вдалося зробити космічному телескопу Джеймса Вебба.

Варто звернути увагу на те, що це ядро галактики знаходиться на відстані 6 мільярдів світлових років від нашої планети.

Потужне гравітаційне поле еліптичної галактики, розташованої на передньому плані зображення, заломлює світло квазара. Це призводить до утворення яскравої дуги і кількох зображень того самого об'єкта, що нагадують коштовності на персні, — пояснює Європейське космічне агентство. Поширити

За його допомогою можна розкрити таємниці розвитку чорних дір у глибокому космосі.