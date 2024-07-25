У NASA поділилися ювілейними світлинами космічного телескопа Чандри

Рентгенівський космічний телескоп "Чандра" відзначає 25-ту річницю роботи у космосі. На честь цього ювілею NASA опублікувало 25 нових космічних фотографій, які зробив апарат.
Головні тези:
- Рентгенівський космічний телескоп Чандра відзначає 25-ту річницю своєї роботи у космосі.
- Телескоп був доставлений на орбіту шатлом “Колумбія” у 1999 році й продовжує збирати цінні наукові дані.
- Однією з унікальних фотографій телескопа є зображення ядра галактики на відстані 6 млрд світлових років від Землі.
- Чандра допомагає вченим розкривати таємниці чорних дір та вивчати глибини космосу.
- 25 років роботи Чандри свідчать про його важливу роль у сфері астрономічних досліджень та розвитку науки.
Рентгенівський космічний телескоп "Чандра" відзначає 25 років
Рентгенівський космічний телескоп "Чандра" розпочав свою подорож 23 липня 1999 року. Орбітальний телескоп, названий на честь астрофізика Субрахманяна Чандрасехара, доставили на борту шатла "Колумбія".
23 липня 1999 року шатл "Колумбія" здійснив свій 26-й політ у космос, щоб доставити найважчий вантаж — рентгенівську обсерваторію "Чандра".
Екіпаж STS-93 складався з командира Ейлін Коллінз, першої жінки, яка керувала космічним кораблем, пілота Джеффрі шбі, а також спеціалістів Французького космічного агентства (CNES) Кетрін Коулман, Стівена Хоулі та Мішеля Тоньїні. У перший день місії вони розгорнули найпотужніший рентгенівський телескоп.
Хоч спочатку планувалося, що "Чандра" працюватиме лише 5 років, телескоп провів у космосі 25 років. Передаючи корисні наукові дані, він став важливим джерелом для астрономічних досліджень.
Чому цей квазар так зацікавив вчених
Унікальний знімок вдалося зробити космічному телескопу Джеймса Вебба.
Варто звернути увагу на те, що це ядро галактики знаходиться на відстані 6 мільярдів світлових років від нашої планети.
За його допомогою можна розкрити таємниці розвитку чорних дір у глибокому космосі.
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