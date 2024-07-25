У NASA поделились юбилейными фотографиями космического телескопа Чандры

Рентгеновский космический телескоп "Чандра" отмечает 25-летие работы в космосе. В честь этого юбилея NASA опубликовало 25 новых космических фотографий, сделанных аппаратом.

Рентгеновский космический телескоп "Чандра" отмечает 25 лет

Рентгеновский космический телескоп "Чандра" начал свое путешествие 23 июля 1999 года. Орбитальный телескоп, названный в честь астрофизика Субрахманяна Чандрасехара, был доставлен на борту шаттла "Колумбия".

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23 июля 1999 года шаттл "Колумбия" совершил свой 26-й полет в космос, чтобы доставить самый тяжелый груз — рентгеновскую обсерваторию "Чандра".

Экипаж STS-93 состоял из командира Эйлин Коллинз, первой женщины, руководившей космическим кораблем, пилота Джеффри Шби, а также специалистов Французского космического агентства (CNES) Кэтрин Коулман, Стивена Хоули и Мишеля Тоньини. В первый день миссии они развернули мощный рентгеновский телескоп.

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Хотя первоначально планировалось, что "Чандра" будет работать всего 5 лет, телескоп провел в космосе 25 лет. Передавая полезные научные данные, он стал важным источником астрономических исследований.

Почему этот квазар так заинтересовал ученых

Уникальный снимок удалось сделать космическому телескопу Джеймса Уэбба.

Следует обратить внимание на то, что это ядро галактики находится в 6 миллиардах световых лет от нашей планеты.

Мощное гравитационное поле эллиптической галактики, расположенной на переднем плане изображения, преломляет свет квазара. Это приводит к образованию яркой дуги и нескольких изображений того же объекта, напоминающих драгоценности на перстне, — объясняет Европейское космическое агентство . Поделиться

С его помощью можно раскрыть тайны развития черных дыр в глубоком космосе.