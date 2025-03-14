"Неудачные звезды". Астрономы провели уникальное исследование туманности Пламя

Космический телескоп Джеймса Вебба (JWST) провел уникальное исследование туманности Пламя, расположенной примерно в 1 миллионе световых лет от Земли.
Главные тезисы
- Космический телескоп JWST провел уникальное исследование туманности Пламя, призванное расширить наше понимание коричневых карликов.
- Астрономы обнаружили самые тусклые и маленькие коричневые карлики, предположительно даже “протокарлики”, не завершившие своего формирования.
- Исследование 'неудачных звезд' позволяет понять процессы формирования звезд и планет, а также пересмотреть предыдущие теории о массе коричневых карликов.
Астрономы исследовали "неудачные звезды"
Ученые сосредоточились на обнаружении так называемых "неудачных звезд" — коричневых карликов, которые зарождаются подобно звездам, но не накапливают достаточно массы для начала ядерного синтеза водорода.
Коричневые карлики — это промежуточный класс объектов между планетами-гигантами и звездами. Их масса колеблется от 13 до 75 масс Юпитера, что составляет примерно 1,3% — 7,5% от массы Солнца.
Хотя некоторые коричневые карлики осуществляют ядерный синтез, они остаются гораздо более тусклыми, чем обычные звезды. Легче всего их найти в молодых звездных скоплениях, таких как туманность Пламя, где они еще излучают остаточное тепло.
С помощью инфракрасного излучения JWST смог "пробиться" через густые газовые и пылевые облака. На снимках ученые увидели свободноплавающие объекты, масса которых лишь в два-три раза больше Юпитера.
Это настоящий прорыв, поскольку такие объекты могут быть самыми маленькими известными коричневыми карликами или даже "протокарликами" — еще не завершившими свое формирование фрагментами газовых облаков.
Предыдущие теории предполагали, что малейшие коричневые карлики могут иметь массу от 1 до 10 Юпитеров. Однако новые данные JWST могут снизить этот порог.
Эти открытия подтверждают, что коричневые карлики являются ключом к пониманию процессов формирования звезд и планет.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-