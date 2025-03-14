"Неудачные звезды". Астрономы провели уникальное исследование туманности Пламя

Космический телескоп Джеймса Вебба (JWST) провел уникальное исследование туманности Пламя, расположенной примерно в 1 миллионе световых лет от Земли.

Астрономы исследовали "неудачные звезды"

Ученые сосредоточились на обнаружении так называемых "неудачных звезд" — коричневых карликов, которые зарождаются подобно звездам, но не накапливают достаточно массы для начала ядерного синтеза водорода.

Коричневые карлики — это промежуточный класс объектов между планетами-гигантами и звездами. Их масса колеблется от 13 до 75 масс Юпитера, что составляет примерно 1,3% — 7,5% от массы Солнца.

Хотя некоторые коричневые карлики осуществляют ядерный синтез, они остаются гораздо более тусклыми, чем обычные звезды. Легче всего их найти в молодых звездных скоплениях, таких как туманность Пламя, где они еще излучают остаточное тепло.

С помощью инфракрасного излучения JWST смог "пробиться" через густые газовые и пылевые облака. На снимках ученые увидели свободноплавающие объекты, масса которых лишь в два-три раза больше Юпитера.

Это настоящий прорыв, поскольку такие объекты могут быть самыми маленькими известными коричневыми карликами или даже "протокарликами" — еще не завершившими свое формирование фрагментами газовых облаков.

Целью этого проекта было исследовать фундаментальные границы формирования звезд и карих карликов. Телескоп Джеймса Уэбба позволил нам обнаружить самые тусклые и самые маленькие объекты этого типа, — объясняет руководитель исследования Мэтью Де Фурио из Техасского университета в Остине. Поделиться

Слева от телескопа Хаббла, а две вставки справа показывают изображение, сделанное космическим телескопом Уэбба

Предыдущие теории предполагали, что малейшие коричневые карлики могут иметь массу от 1 до 10 Юпитеров. Однако новые данные JWST могут снизить этот порог.