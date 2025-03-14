"Неудачные звезды". Астрономы провели уникальное исследование туманности Пламя
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

"Неудачные звезды". Астрономы провели уникальное исследование туманности Пламя

звезды
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Источник:  Space

Космический телескоп Джеймса Вебба (JWST) провел уникальное исследование туманности Пламя, расположенной примерно в 1 миллионе световых лет от Земли.

Главные тезисы

  • Космический телескоп JWST провел уникальное исследование туманности Пламя, призванное расширить наше понимание коричневых карликов.
  • Астрономы обнаружили самые тусклые и маленькие коричневые карлики, предположительно даже “протокарлики”, не завершившие своего формирования.
  • Исследование 'неудачных звезд' позволяет понять процессы формирования звезд и планет, а также пересмотреть предыдущие теории о массе коричневых карликов.

Астрономы исследовали "неудачные звезды"

Ученые сосредоточились на обнаружении так называемых "неудачных звезд" — коричневых карликов, которые зарождаются подобно звездам, но не накапливают достаточно массы для начала ядерного синтеза водорода.

Коричневые карлики — это промежуточный класс объектов между планетами-гигантами и звездами. Их масса колеблется от 13 до 75 масс Юпитера, что составляет примерно 1,3% — 7,5% от массы Солнца.

Хотя некоторые коричневые карлики осуществляют ядерный синтез, они остаются гораздо более тусклыми, чем обычные звезды. Легче всего их найти в молодых звездных скоплениях, таких как туманность Пламя, где они еще излучают остаточное тепло.

С помощью инфракрасного излучения JWST смог "пробиться" через густые газовые и пылевые облака. На снимках ученые увидели свободноплавающие объекты, масса которых лишь в два-три раза больше Юпитера.

Это настоящий прорыв, поскольку такие объекты могут быть самыми маленькими известными коричневыми карликами или даже "протокарликами" — еще не завершившими свое формирование фрагментами газовых облаков.

Целью этого проекта было исследовать фундаментальные границы формирования звезд и карих карликов. Телескоп Джеймса Уэбба позволил нам обнаружить самые тусклые и самые маленькие объекты этого типа, — объясняет руководитель исследования Мэтью Де Фурио из Техасского университета в Остине.

Слева от телескопа Хаббла, а две вставки справа показывают изображение, сделанное космическим телескопом Уэбба

Предыдущие теории предполагали, что малейшие коричневые карлики могут иметь массу от 1 до 10 Юпитеров. Однако новые данные JWST могут снизить этот порог.

Эти открытия подтверждают, что коричневые карлики являются ключом к пониманию процессов формирования звезд и планет.

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