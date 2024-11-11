NASA планирует запустить телескоп для поиска внеземной жизни
Категория
Наука и медицина
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NASA планирует запустить телескоп для поиска внеземной жизни

Множество галактик на одном снимке
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Источник:  The Mirror

В NASA готовятся запустить новый космический телескоп, в 100 раз больше "Хаббла", с помощью которого будут искать потенциально вероятные формы внеземной жизни.

Главные тезисы

  • NASA планирует запустить космический телескоп Nancy Grace Roman для поиска потенциально обитаемых планет
  • Телескоп будет в 100 раз больше “Хаббла” и позволит блокировать свет звезд, наблюдая за планетами с более слабой яркостью
  • Этот шаг станет прорывом в исследовании космического пространства и поиске инопланетян
  • Использование инструмента Roman Coronagraph позволит обнаружить планеты в 100 миллионов раз слабее своих звезд, сравнительно с текущими технологиями
  • Миссия НАСА направлена на поиск планет, подобных Земле, вращающихся вокруг звезд, аналогичных Солнцу, с новыми технологиями

Что известно о новом телескопе NASA для поиска инопланетян

Новый телескоп получил название Nancy Grace Roman. Космическую обсерваторию нового поколения планируют открыть уже в мае 2027 года, что позволит астрофизикам решать научные вопросы, связанные с поисками темной материи, экзопланет и инфракрасной астрофизики.

По словам представителей NASA, новый телескоп будет являться огромным шагом в будущее, что позволит ученым искать потенциально населенные планеты.

Кроме того, появится возможность испытать реальные возможности инструмента Roman Coronagraph, что может иметь решающее значение в создании телескопов для потенциально заселенных планет в будущем.

Чтобы добраться оттуда, где мы, туда, где мы хотим быть, нам нужен Roman Coronagraph для демонстрации этой технологии. Мы применим извлеченные уроки к следующему поколению флагманских миссий NASA, которые будут специально разработаны для поиска планет, похожих на Землю, — объясняет заместитель научного сотрудника проекта Roman Space Telescope по коммуникациям в NASA Goddard Роб Зеллем.

NASA готовится запустить мощный телескоп для поиска внеземных форм жизни
Телескоп Roman Coronagraph

Как сейчас происходит поиск потенциально населенных планет и какие революционные изменения его ожидают

В частности, в настоящее время астрофизики занимаются изучением планет, вращающихся вокруг дальних солнц, посредством определения характерных провалов в яркости, когда планета проходит между звездой и наблюдателем.

С помощью инструмента Roman Coronagraph ученые получают возможность блокировать свет звезд и наблюдать за планетами со значительной слабой яркостью.

Roman Coronagraph предназначен для обнаружения планет в 100 миллионов раз слабее своих звезд, или в 100-1000 раз лучше, чем имеющиеся космические коронографы. Эта возможность является центральной для концепции следующей флагманской астрофизической миссии NASA, Обсерватории обитаемых миров, которая направлена на получение изображений и характеристик планет, похожих на Землю, вращающихся вокруг звезд, подобных Солнцу, — подчеркивают представители Лаборатории реактивного движения NASA.

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