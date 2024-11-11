В NASA готовятся запустить новый космический телескоп, в 100 раз больше "Хаббла", с помощью которого будут искать потенциально вероятные формы внеземной жизни.
Главные тезисы
- NASA планирует запустить космический телескоп Nancy Grace Roman для поиска потенциально обитаемых планет
- Телескоп будет в 100 раз больше “Хаббла” и позволит блокировать свет звезд, наблюдая за планетами с более слабой яркостью
- Этот шаг станет прорывом в исследовании космического пространства и поиске инопланетян
- Использование инструмента Roman Coronagraph позволит обнаружить планеты в 100 миллионов раз слабее своих звезд, сравнительно с текущими технологиями
- Миссия НАСА направлена на поиск планет, подобных Земле, вращающихся вокруг звезд, аналогичных Солнцу, с новыми технологиями
Что известно о новом телескопе NASA для поиска инопланетян
Новый телескоп получил название Nancy Grace Roman. Космическую обсерваторию нового поколения планируют открыть уже в мае 2027 года, что позволит астрофизикам решать научные вопросы, связанные с поисками темной материи, экзопланет и инфракрасной астрофизики.
По словам представителей NASA, новый телескоп будет являться огромным шагом в будущее, что позволит ученым искать потенциально населенные планеты.
Кроме того, появится возможность испытать реальные возможности инструмента Roman Coronagraph, что может иметь решающее значение в создании телескопов для потенциально заселенных планет в будущем.
Как сейчас происходит поиск потенциально населенных планет и какие революционные изменения его ожидают
В частности, в настоящее время астрофизики занимаются изучением планет, вращающихся вокруг дальних солнц, посредством определения характерных провалов в яркости, когда планета проходит между звездой и наблюдателем.
С помощью инструмента Roman Coronagraph ученые получают возможность блокировать свет звезд и наблюдать за планетами со значительной слабой яркостью.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-