В NASA готовятся запустить новый космический телескоп, в 100 раз больше "Хаббла", с помощью которого будут искать потенциально вероятные формы внеземной жизни.

Что известно о новом телескопе NASA для поиска инопланетян

Новый телескоп получил название Nancy Grace Roman. Космическую обсерваторию нового поколения планируют открыть уже в мае 2027 года, что позволит астрофизикам решать научные вопросы, связанные с поисками темной материи, экзопланет и инфракрасной астрофизики.

По словам представителей NASA, новый телескоп будет являться огромным шагом в будущее, что позволит ученым искать потенциально населенные планеты.

Кроме того, появится возможность испытать реальные возможности инструмента Roman Coronagraph, что может иметь решающее значение в создании телескопов для потенциально заселенных планет в будущем.

Чтобы добраться оттуда, где мы, туда, где мы хотим быть, нам нужен Roman Coronagraph для демонстрации этой технологии. Мы применим извлеченные уроки к следующему поколению флагманских миссий NASA, которые будут специально разработаны для поиска планет, похожих на Землю, — объясняет заместитель научного сотрудника проекта Roman Space Telescope по коммуникациям в NASA Goddard Роб Зеллем. Поделиться

Телескоп Roman Coronagraph

Как сейчас происходит поиск потенциально населенных планет и какие революционные изменения его ожидают

В частности, в настоящее время астрофизики занимаются изучением планет, вращающихся вокруг дальних солнц, посредством определения характерных провалов в яркости, когда планета проходит между звездой и наблюдателем.

С помощью инструмента Roman Coronagraph ученые получают возможность блокировать свет звезд и наблюдать за планетами со значительной слабой яркостью.