Астрофизики NASA опубликовали снимки пары галактик NGC 2207 и IC 2163, получивших название “Злобных глаз”, из-за впечатления, что они смотрят прямо на Землю.
Главные тезисы
- Галактики NGC 2207 и IC 2163, известные как “Злобные глаза”, находятся в процессе слияния в 80 млн световых лет от Земли.
- Слияние галактик - долгий процесс, похожий на танец галактик друг вокруг друга, ученые объясняют его влияние на звездообразование.
- Межзвездные газовые облака в обеих галактиках подвергаются сжатию и коллапсируют, формируя новые звезды размером с Солнце.
- Быстрое звездообразование также приводит к относительно скорой смерти гигантских звезд, вызывая сверхновые взрывы и цепную реакцию рождения, смерти и повторного рождения.
- Галактики “Злобные глаза” все еще сохраняют заметную спиральную структуру, но их взаимное влияние становится все более значительным по мере продвижения процесса слияния.
Что известно о паре галактик "Злобные глаза"
Отмечается, что эти галактики находятся в 80 млн световых лет от Земли и находятся в процессе слияния. Когда-то они должны создать одну огромную галактику с сверхмассивной черной дырой в центре.
В NASA объясняют, что слияние галактик является очень продолжительным процессом, больше похожим на танец галактик друг вокруг друга.
NGC 2207 и IC 2163 прошли мимо друг друга миллиона лет назад, а сейчас они начинают вращаться.
Однако, как отмечают ученые, стадия слияния далека от завершения.
Что известно о процессе слияния пары галактик "Злобные глаза"
Обе галактики все еще сохраняют заметную спиральную структуру, однако их влияние друг на друга становится все более значительным.
Они притягиваются друг к другу взаимным тяготением, их взаимодействие заставляет обе галактики светиться звездообразованием.
Ученые объясняют это тем, что межзвездные газовые облака в обеих галактиках терпят удары и сжимаются; звезды образуются, когда плотные сгустки в этих облаках коллапсируют под действием гравитации, образуя семена молодых звезд, вращаясь и высасывая материал из окружающего газа.
Каждый год каждая из этих галактик создает десятки новых звезд, по размерам близких к Солнцу. Однако быстрое появление звезд также приводит к их относительно скорой смерти.
Гигантские звезды, появляющиеся в областях звездообразования, живут недолго и взрываются сверхновыми. Это приводит к сжатию газа вокруг них, что запускает цепную реакцию рождения, смерти и повторного рождения.
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