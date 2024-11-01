В NASA опубликовали фото "Злобных глаз" в космосе
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Наука и медицина
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В NASA опубликовали фото "Злобных глаз" в космосе

Пара галактик "Злобные глаза"
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Источник:  Science Alert

Астрофизики NASA опубликовали снимки пары галактик NGC 2207 и IC 2163, получивших название “Злобных глаз”, из-за впечатления, что они смотрят прямо на Землю.

Главные тезисы

  • Галактики NGC 2207 и IC 2163, известные как “Злобные глаза”, находятся в процессе слияния в 80 млн световых лет от Земли.
  • Слияние галактик - долгий процесс, похожий на танец галактик друг вокруг друга, ученые объясняют его влияние на звездообразование.
  • Межзвездные газовые облака в обеих галактиках подвергаются сжатию и коллапсируют, формируя новые звезды размером с Солнце.
  • Быстрое звездообразование также приводит к относительно скорой смерти гигантских звезд, вызывая сверхновые взрывы и цепную реакцию рождения, смерти и повторного рождения.
  • Галактики “Злобные глаза” все еще сохраняют заметную спиральную структуру, но их взаимное влияние становится все более значительным по мере продвижения процесса слияния.

Что известно о паре галактик "Злобные глаза"

Отмечается, что эти галактики находятся в 80 млн световых лет от Земли и находятся в процессе слияния. Когда-то они должны создать одну огромную галактику с сверхмассивной черной дырой в центре.

В NASA объясняют, что слияние галактик является очень продолжительным процессом, больше похожим на танец галактик друг вокруг друга.

NGC 2207 и IC 2163 прошли мимо друг друга миллиона лет назад, а сейчас они начинают вращаться.

В NASA показали пару галактик, смотрящих прямо на Землю
Пара галактик "Злобные глаза"

Однако, как отмечают ученые, стадия слияния далека от завершения.

Что известно о процессе слияния пары галактик "Злобные глаза"

Обе галактики все еще сохраняют заметную спиральную структуру, однако их влияние друг на друга становится все более значительным.

Они притягиваются друг к другу взаимным тяготением, их взаимодействие заставляет обе галактики светиться звездообразованием.

Ученые объясняют это тем, что межзвездные газовые облака в обеих галактиках терпят удары и сжимаются; звезды образуются, когда плотные сгустки в этих облаках коллапсируют под действием гравитации, образуя семена молодых звезд, вращаясь и высасывая материал из окружающего газа.

Каждый год каждая из этих галактик создает десятки новых звезд, по размерам близких к Солнцу. Однако быстрое появление звезд также приводит к их относительно скорой смерти.

Гигантские звезды, появляющиеся в областях звездообразования, живут недолго и взрываются сверхновыми. Это приводит к сжатию газа вокруг них, что запускает цепную реакцию рождения, смерти и повторного рождения.

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