Астрофизики NASA опубликовали снимки пары галактик NGC 2207 и IC 2163, получивших название “Злобных глаз”, из-за впечатления, что они смотрят прямо на Землю.

Что известно о паре галактик "Злобные глаза"

Отмечается, что эти галактики находятся в 80 млн световых лет от Земли и находятся в процессе слияния. Когда-то они должны создать одну огромную галактику с сверхмассивной черной дырой в центре.

В NASA объясняют, что слияние галактик является очень продолжительным процессом, больше похожим на танец галактик друг вокруг друга.

NGC 2207 и IC 2163 прошли мимо друг друга миллиона лет назад, а сейчас они начинают вращаться.

Пара галактик "Злобные глаза"

Однако, как отмечают ученые, стадия слияния далека от завершения.

Что известно о процессе слияния пары галактик "Злобные глаза"

Обе галактики все еще сохраняют заметную спиральную структуру, однако их влияние друг на друга становится все более значительным.

Они притягиваются друг к другу взаимным тяготением, их взаимодействие заставляет обе галактики светиться звездообразованием.

Ученые объясняют это тем, что межзвездные газовые облака в обеих галактиках терпят удары и сжимаются; звезды образуются, когда плотные сгустки в этих облаках коллапсируют под действием гравитации, образуя семена молодых звезд, вращаясь и высасывая материал из окружающего газа.

Каждый год каждая из этих галактик создает десятки новых звезд, по размерам близких к Солнцу. Однако быстрое появление звезд также приводит к их относительно скорой смерти.

Гигантские звезды, появляющиеся в областях звездообразования, живут недолго и взрываются сверхновыми. Это приводит к сжатию газа вокруг них, что запускает цепную реакцию рождения, смерти и повторного рождения.