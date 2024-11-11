У NASA готуються запустити новий космічний телескоп, у 100 разів більший за “Хаббл”, за допомогою якого шукатимуть потенційно ймовірні форми позаземного життя.
Головні тези:
- NASA планує запустити космічний телескоп Nancy Grace Roman для пошуку потенційно населених планет
- Телескоп отримав ім'я на честь Nancy Grace Roman і дозволить розв'язувати наукові питання, пов'язані з пошуками позаземного життя
- Використання інструменту Roman Coronagraph дозволить блокувати світло зірок та спостерігати за планетами зі значно слабшою яскравістю
- NASA спрямовує зусилля на пошук планет, схожих на Землю, що обертаються навколо зірок подібних до Сонця за допомогою нових технологій
- Космічний телескоп Nancy Grace Roman стане величезним кроком у спостереженнях та дослідженнях космічного простору
Що відомо про новий телескоп NASA для пошуку іншопланетян
Зазначається, що новий телескоп отримав назву Nancy Grace Roman. Космічну обсерваторію нового покоління планують відкрити вже в травні 2027 року,що дасть астрофізикам змогу розв’язувати наукові питання, пов’язані із пошуками темної матерії, екзопланет, та інфрачервоної астрофізики.
За словами представників NASA, новий телескоп буде величезним кроком у майбутнє, що дозволить науковцям шукати потенційно населені планети.
Окрім цього з’явиться змога випробувати реальні можливості інструменту Roman Coronagraph, що може мати вирішальне значення у створенні телескопів для потенційно заселених планет у майбутньому.
Як наразі відбувається пошук потенційно населених планет і які революційні зміни на нього очікують
Зокрема, наразі астрофізики займаються вивченням планет, які обертаються навколо далеких сонць, за допомогою визначення характерних провалів у яскравості, коли планета проходить між зіркою і спостерігачем.
За допомогою інструменту Roman Coronagraph науковці отримують змогу блокувати світло зірок і безпосередньо спостерігати за планетами із значною слабшою яскравістю.
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