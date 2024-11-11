NASA планує запустити телескоп для пошуку позаземного життя
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

NASA планує запустити телескоп для пошуку позаземного життя

Безліч галактик на одному знімку
Джерело:  The Mirror

У NASA готуються запустити новий космічний телескоп, у 100 разів більший за “Хаббл”, за допомогою якого шукатимуть потенційно ймовірні форми позаземного життя.

Головні тези:

  • NASA планує запустити космічний телескоп Nancy Grace Roman для пошуку потенційно населених планет
  • Телескоп отримав ім'я на честь Nancy Grace Roman і дозволить розв'язувати наукові питання, пов'язані з пошуками позаземного життя
  • Використання інструменту Roman Coronagraph дозволить блокувати світло зірок та спостерігати за планетами зі значно слабшою яскравістю
  • NASA спрямовує зусилля на пошук планет, схожих на Землю, що обертаються навколо зірок подібних до Сонця за допомогою нових технологій
  • Космічний телескоп Nancy Grace Roman стане величезним кроком у спостереженнях та дослідженнях космічного простору

Що відомо про новий телескоп NASA для пошуку іншопланетян

Зазначається, що новий телескоп отримав назву Nancy Grace Roman. Космічну обсерваторію нового покоління планують відкрити вже в травні 2027 року,що дасть астрофізикам змогу розв’язувати наукові питання, пов’язані із пошуками темної матерії, екзопланет, та інфрачервоної астрофізики.

За словами представників NASA, новий телескоп буде величезним кроком у майбутнє, що дозволить науковцям шукати потенційно населені планети.

Окрім цього з’явиться змога випробувати реальні можливості інструменту Roman Coronagraph, що може мати вирішальне значення у створенні телескопів для потенційно заселених планет у майбутньому.

Щоб дістатися звідти, де ми є, туди, де ми хочемо бути, нам потрібен Roman Coronagraph для демонстрації цієї технології. Ми застосуємо отримані уроки до наступного покоління флагманських місій NASA, які будуть спеціально розроблені для пошуку планет, схожих на Землю, — пояснює заступник наукового співробітника проєкту Roman Space Telescope з комунікацій у NASA Goddard Роб Зеллем.

NASA готується запустити потужний телескоп для пошуку позаземних форм життя
Телескоп Roman Coronagraph

Як наразі відбувається пошук потенційно населених планет і які революційні зміни на нього очікують

Зокрема, наразі астрофізики займаються вивченням планет, які обертаються навколо далеких сонць, за допомогою визначення характерних провалів у яскравості, коли планета проходить між зіркою і спостерігачем.

За допомогою інструменту Roman Coronagraph науковці отримують змогу блокувати світло зірок і безпосередньо спостерігати за планетами із значною слабшою яскравістю.

Roman Coronagraph призначений для виявлення планет у 100 мільйонів разів слабкіших за свої зірки, або у 100-1000 разів кращі, ніж наявні космічні коронографи. Ця можливість є центральною для концепції наступної флагманської астрофізичної місії NASA, Обсерваторії населених світів, яка спрямована на отримання зображень і характеристик планет, схожих на Землю, що обертаються навколо зірок, подібних до Сонця, — підкреслюють представники Лабораторії реактивного руху NASA.

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Категорія
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