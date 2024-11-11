У NASA готуються запустити новий космічний телескоп, у 100 разів більший за “Хаббл”, за допомогою якого шукатимуть потенційно ймовірні форми позаземного життя.

Що відомо про новий телескоп NASA для пошуку іншопланетян

Зазначається, що новий телескоп отримав назву Nancy Grace Roman. Космічну обсерваторію нового покоління планують відкрити вже в травні 2027 року,що дасть астрофізикам змогу розв’язувати наукові питання, пов’язані із пошуками темної матерії, екзопланет, та інфрачервоної астрофізики.

За словами представників NASA, новий телескоп буде величезним кроком у майбутнє, що дозволить науковцям шукати потенційно населені планети.

Окрім цього з’явиться змога випробувати реальні можливості інструменту Roman Coronagraph, що може мати вирішальне значення у створенні телескопів для потенційно заселених планет у майбутньому.

Щоб дістатися звідти, де ми є, туди, де ми хочемо бути, нам потрібен Roman Coronagraph для демонстрації цієї технології. Ми застосуємо отримані уроки до наступного покоління флагманських місій NASA, які будуть спеціально розроблені для пошуку планет, схожих на Землю, — пояснює заступник наукового співробітника проєкту Roman Space Telescope з комунікацій у NASA Goddard Роб Зеллем. Поширити

Телескоп Roman Coronagraph

Як наразі відбувається пошук потенційно населених планет і які революційні зміни на нього очікують

Зокрема, наразі астрофізики займаються вивченням планет, які обертаються навколо далеких сонць, за допомогою визначення характерних провалів у яскравості, коли планета проходить між зіркою і спостерігачем.

За допомогою інструменту Roman Coronagraph науковці отримують змогу блокувати світло зірок і безпосередньо спостерігати за планетами із значною слабшою яскравістю.