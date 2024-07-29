Космический телескоп NASA получил возможность исследовать, вероятно, самый мощный взрыв с начала образования нашей Вселенной.
Главные тезисы
- Телескоп NASA зафиксировал гамма-вспышку GRB 221009A - самый мощный взрыв во Вселенной.
- Исследование гамма-вспышек помогает ученым понять процессы в космосе и открыть новые перспективы в изучении физики Вселенной.
- Уникальная вспышка BOAT, замеченная телескопом Ферми, возможно, связана с аннигиляцией электронов и антиматерии.
- Ученые установили, что BOAT - событие, которое происходит раз в 10 тысяч лет и оказывает значительное влияние на понимание Вселенной.
- Открытие линии излучения от BOAT может свидетельствовать об аннигиляции электронов и позитронов, происходящей на огромных скоростях космических потоков.
Что удалось увидеть телескопу NASA во время наблюдений за величайшим взрывом за всю историю Вселенной
В новом научном исследовании отмечается, что телескоп Ферми и обсерватория Нила Герелса Свифта 9 октября 2022 зафиксировала Гамма-вспышка, получившая название GRB 221009A, а еще позже ученые назвали его "Самым ярким за все времена".
По мнению ученых, вспышка спровоцировала взрыв сверхновой, который стал результатом смерти и коллапса массивной звезды, расположенной на расстоянии около 2,4 млн световых лет от Земли.
Отмечается, что в результате этого взрыва, вероятно, образовалась черная дыра.
Первую гамму-вспышку зафиксировали в 1967 году американские спутники Vela. Официально его задокументировали двумя годами позже, а открыли для общественности – в 1973 году.
С этого времени ученые обнаружили множество GRB. Они установили, что эти короткие вспышки света являются мощными и сильными взрывами в известной Вселенной.
Самый распространенный тип GRB возникает, когда звезды, масса которых по меньшей мере в восемь раз превышает массу Солнца, исчерпывают топливо, необходимое для ядерного синтеза. Они больше не могут противодействовать внутреннему толчке гравитации, и тогда их ядра коллапсируют.
Это создает вращающуюся черную дыру. Она направляет материю к своим полюсам, выталкивая ее в виде движущихся потоков со скоростью, близкой к скорости света.
Когда они ориентированы прямо на Землю, ученые видят их как гамма-вспышки.
Что известно об уникальности редкой вспышки
Ученые установили, что такое мощное и яркое событие, как BOAT, наблюдается в небе над Землей всего один раз в 10 тысяч лет.
Хотя он произошел на расстоянии 2,4 млрд. световых лет, но все же повлиял на атмосферу нашей планеты.
Ученые заметили интересную особенность в его свете под названием "вероятная линия излучения".
Когда свет проходит через материю, на нем остаются "отпечатки" поглощения и излучения.
Поэтому ученые могут реконструировать элементы, по которым прошел свет, и определить химический состав объектов, с которыми он взаимодействовал.
Линия излучения, увиденная телескопом Ферми от BOAT, длилась около 40 секунд, достигнув пиковой энергии 12 миллионов электронвольт.
Энергия видимого света составляет всего от 2 до 3 электронвольт.
Каждая частица материи имеет "двойник" из антиматерии. Когда они встречаются, то аннигилируют, высвобождая свою энергию обратно во Вселенную. Вполне возможно, что спектральная особенность, которую увидела команда в BOAT, происходит от аннигиляции электронов и их эквивалентов антиматерии – позитронов.
Если ученые правы, частицы должны были двигаться со скоростью около 99,9% от скорости света, прежде чем они аннигилировали друг с другом.
Это открытие может дать ученым подсказку о том, как устроены эти потоки.
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