Вулкан-"зомби" неожиданно возвращается к жизни
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Вулкан-"зомби" неожиданно возвращается к жизни

Тефтан снова пробуждается?
Читати українською
Источник:  IFLScience

Многие годы научное сообщество было убеждено, что вулкан Тефтан безвозвратно угас, однако, как оказалось, все совсем не так. Что важно понимать, речь идет о стратовулкане высотой 3940 метров на юго-востоке Ирана.

Главные тезисы

  • Эксперты должны просмотреть текущую оценку вулканического риска в Иране.
  • Это не значит, что взрывное извержение произойдет в обозримом будущем.

Тефтан снова пробуждается?

Долгое время ученые были убеждены в том, что этот вулкан угас еще 710 000 лет назад.

То есть, это произошло задолго до появления Homo sapiens.

30 лет тому назад ходили слухи, что местные заметили небольшой поток лавы, однако они до сих пор остаются неподтвержденными.

В рамках нового исследования вулканологи установили, что вершина вулкана Тефтан поднялась примерно на 9 сантиметров в период с июля 2023 по май 2024 года.

Что важно понимать, это неожиданное вздутие до сих пор не утихло. Ученые характеризуют его как "спонтанное" и "беспричинное".

Сейчас рассматривают разные версии, однако наиболее вероятная из них довольно простая — начался процесс выталкивания магмы вверх через карман горячей воды и пара глубоко под землей.

Это не значит, что взрывное извержение ожидается в ближайшее время. Однако это подтверждает, что Тефтан — не сонный "зомби", которым его считали раньше.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
"Неудачные звезды". Астрономы провели уникальное исследование туманности Пламя
звезды
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Чем похожи Земля и Венера — данные нового исследования
Венера
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые признали свою ошибку во время исследования Солнца
Солнце не так исследовано, как считалось ранее

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?