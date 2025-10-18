Вулкан-"зомби" неожиданно возвращается к жизни

Многие годы научное сообщество было убеждено, что вулкан Тефтан безвозвратно угас, однако, как оказалось, все совсем не так. Что важно понимать, речь идет о стратовулкане высотой 3940 метров на юго-востоке Ирана.

Тефтан снова пробуждается?

Долгое время ученые были убеждены в том, что этот вулкан угас еще 710 000 лет назад.

То есть, это произошло задолго до появления Homo sapiens.

30 лет тому назад ходили слухи, что местные заметили небольшой поток лавы, однако они до сих пор остаются неподтвержденными.

В рамках нового исследования вулканологи установили, что вершина вулкана Тефтан поднялась примерно на 9 сантиметров в период с июля 2023 по май 2024 года.

Что важно понимать, это неожиданное вздутие до сих пор не утихло. Ученые характеризуют его как "спонтанное" и "беспричинное".

Сейчас рассматривают разные версии, однако наиболее вероятная из них довольно простая — начался процесс выталкивания магмы вверх через карман горячей воды и пара глубоко под землей.