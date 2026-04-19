Ученые нашли древний вулкан на дне Тихого океана

Исследователи из Японии неожиданно для себя обнаружили на дне Тихого океана подводный вулкан — его возраст может достигать около 3 миллионов лет. По словам ученых, этот объект находится в древней части Тихоокеанской плиты недалеко от острова Минамитори.

Загадочный вулкан на дне Тихого океана — что о нем известно

По словам ученых, он относится к редкому типу вулканической деятельности, который часто называют "вулканизм типа petit-spot", пишет Daily Galaxy.

Речь идет о вулканах, образовавшихся в результате изгибающих нагрузок, а не непосредственных тектонических столкновений.

Этот объект был найден в отдаленном районе западной части Тихого океана.

В рамках исследования вулкана был задействован пилотируемый подводный аппарат "Шинкай 6500".

Главной его особенностью является способность погружаться на глубину до 6500 метров.

Образцы, извлеченные во время погружений, подтвердили наличие вулканического материала, что подтвердило интерпретацию, согласно которой структура представляла собой подводный вулкан, встроенный в океаническую плиту.

Неожиданную находку уже успел прокомментировать доктор Наото Хирано из Центра исследований Северо-Восточной Азии при Университете Тохока: