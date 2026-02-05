Смертоносный вулкан Эль-Чичон "просыпается" — чем это грозит человечеству

В 1982 году извержение этого вулкана повлекло за собой временное снижение глобальной температуры.

Вулкан Эль-Чичон, убивший тысячи людей в 1980-х, снова просыпается

На юге Мексики снова растет внимание к вулкану-убийце Эль-Чичон, который долгое время считался относительно стабильным.

Ученые из Института геофизики Национального автономного университета Мексики фиксируют изменения внутри его кратера, которые могут свидетельствовать о возможности нового извержения.

Вулкан Эль Чичон уже оставил трагический след в истории. Его мощное извержение в 1982 году стало одним из самых смертоносных в современной истории Мексики. Тогда пирокластические потоки и густой пепел уничтожили целые населенные пункты, унеся жизни более двух тысяч человек.

Извержение коренным образом изменило ландшафт: вершина вулкана рухнула, образовав кратер, который впоследствии заполнился водой. Выброс большого количества диоксида серы в атмосферу имел даже глобальные последствия — зафиксировано кратковременное снижение средней температуры на планете. Именно этот опыт делает любые изменения активности Чичона особенно чувствительными для ученых и местных общин.

В конце 2025 г. исследователи из Национального автономного университета Мексики зафиксировали серию аномалий в кратерном озере.

Температура его поверхности при отдельных измерениях достигала 118 градусов, а на воде появились полые серные сферы, связанные с подъемом газов со дна. Изменился и цвет озера — из зеленоватого, обусловленного водорослями, на сероватый, что указывает на рост концентрации сульфатов и кремнезема.

Анализ проб показал колебания уровня хлоридов, а также увеличение выбросов сероводорода и углекислого газа. По словам специалистов, это признак активных гидротермальных процессов под поверхностью.