Смертоносный вулкан Эль-Чичон "просыпается" — чем это грозит человечеству

В 1982 году извержение этого вулкана повлекло за собой временное снижение глобальной температуры.
Главные тезисы
- Извержение вулкана Эль-Чичон в 1982 году привело к глобальным изменениям климата.
- Ученые фиксируют изменения внутри кратера, свидетельствующие о возможности нового извержения.
- Серия аномалий в кратерном озере и признаки активных гидротермальных процессов беспокоят исследователей.
Вулкан Эль-Чичон, убивший тысячи людей в 1980-х, снова просыпается
На юге Мексики снова растет внимание к вулкану-убийце Эль-Чичон, который долгое время считался относительно стабильным.
Вулкан Эль Чичон уже оставил трагический след в истории. Его мощное извержение в 1982 году стало одним из самых смертоносных в современной истории Мексики. Тогда пирокластические потоки и густой пепел уничтожили целые населенные пункты, унеся жизни более двух тысяч человек.
Извержение коренным образом изменило ландшафт: вершина вулкана рухнула, образовав кратер, который впоследствии заполнился водой. Выброс большого количества диоксида серы в атмосферу имел даже глобальные последствия — зафиксировано кратковременное снижение средней температуры на планете. Именно этот опыт делает любые изменения активности Чичона особенно чувствительными для ученых и местных общин.
В конце 2025 г. исследователи из Национального автономного университета Мексики зафиксировали серию аномалий в кратерном озере.
Анализ проб показал колебания уровня хлоридов, а также увеличение выбросов сероводорода и углекислого газа. По словам специалистов, это признак активных гидротермальных процессов под поверхностью.
Сейсмическая активность остается слабой и неглубокой, что не свидетельствует о подъеме магмы, однако вулкан находится под желтым уровнем тревоги. Ученые отмечают: система может долго оставаться стабильной, но существует риск внезапных фреатических взрывов, вызванных давлением пара.
