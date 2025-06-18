Наводив ракети РФ на підрозділи ЗСУ — правоохоронці затримали на Черкащині "крота"

У Черкаській області працівники ДБР спільно зі СБУ затримали військовослужбовця, який з ідейних переконань передавав армії РФ координати українських підрозділів у чотирьох областях.

Правоохоронці затримали на Черкащині "крота" у військовій частині

З листопада 2024 року до травня 2025 року військовий підтримував зв’язок через месенджер із колишнім бойовиком так званої «ДНР», який нині служить у збройних силах РФ. Він передавав точні координати розташування підрозділів, військової техніки, а також персональні дані військовослужбовців — прізвища та номери телефонів.

Зокрема фігурант надав інформацію про місцезнаходження своєї частини, дислокованої на Черкащині. Зрадник свідомо відмовлявся від винагороди за свої дії, пояснюючи це підтримкою ідеології країни-агресора. Поширити

В одному з випадків, одразу після передачі даних, по військовій частині був завданий ракетний удар. Сам зрадник на той момент виїхав у відрядження до іншого регіону.

Правоохоронці затримали підозрюваного. За місцем його проживання та в помешканнях родичів провели обшуки. Вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флешки, жорсткі диски та інші носії інформації, які підтверджують його протиправну діяльність.

У ході слідчих дій встановлено, що фігурант передав росіянам координати військових об'єктів у Черкаській, Житомирській, Рівненській та Донецькій областях. Унаслідок завданих ракетних ударів загинули українські військові.

Затриманому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.