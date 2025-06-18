Наводив ракети РФ на підрозділи ЗСУ — правоохоронці затримали на Черкащині "крота"
Категорія
Україна
Дата публікації

Наводив ракети РФ на підрозділи ЗСУ — правоохоронці затримали на Черкащині "крота"

ДБР
ДБР

У Черкаській області працівники ДБР спільно зі СБУ затримали військовослужбовця, який з ідейних переконань передавав армії РФ координати українських підрозділів у чотирьох областях.

Головні тези:

  • Розкрито справу про зраду військовослужбовця, який передавав армії РФ координати українських підрозділів.
  • Затриманий військовий передавав точні дані про розташування військових об'єктів та персональні дані військовослужбовців.
  • У результаті дій зрадника загинули українські військові внаслідок ракетних ударів РФ.

Правоохоронці затримали на Черкащині "крота" у військовій частині

З листопада 2024 року до травня 2025 року військовий підтримував зв’язок через месенджер із колишнім бойовиком так званої «ДНР», який нині служить у збройних силах РФ. Він передавав точні координати розташування підрозділів, військової техніки, а також персональні дані військовослужбовців — прізвища та номери телефонів.

Зокрема фігурант надав інформацію про місцезнаходження своєї частини, дислокованої на Черкащині. Зрадник свідомо відмовлявся від винагороди за свої дії, пояснюючи це підтримкою ідеології країни-агресора.

В одному з випадків, одразу після передачі даних, по військовій частині був завданий ракетний удар. Сам зрадник на той момент виїхав у відрядження до іншого регіону.

Правоохоронці затримали підозрюваного. За місцем його проживання та в помешканнях родичів провели обшуки. Вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флешки, жорсткі диски та інші носії інформації, які підтверджують його протиправну діяльність.

У ході слідчих дій встановлено, що фігурант передав росіянам координати військових об'єктів у Черкаській, Житомирській, Рівненській та Донецькій областях. Унаслідок завданих ракетних ударів загинули українські військові.

Затриманому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Загинули двоє бійців ЗСУ. ДБР розслідує вибухи в Миколаєві
ДБР
Вибухи у Миколаєві
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Виходив з СІЗО. ДБР повторно затримало одеського ексвійськкома Борисова
ДБР
Борисов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ДБР виявило у посадовців міграційної служби майна на 150 млн грн — відео
ДБР
ДБР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?