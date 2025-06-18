Наводил ракеты РФ на подразделения ВСУ — правоохранители задержали в Черкасской области "крота"
Категория
Украина
Дата публикации

Наводил ракеты РФ на подразделения ВСУ — правоохранители задержали в Черкасской области "крота"

ГБР
"крот"
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В Черкасской области работники ДБР совместно с СБУ задержали военнослужащего, который по идейным убеждениям передавал армии РФ координаты украинских подразделений в четырех областях.

Главные тезисы

  • Задержанный военный передавал точные данные о расположении украинских подразделений и личных данных военнослужащих.
  • Предатель сознательно отказывался от вознаграждения за свои действия, придерживаясь идеологии страны-агрессора.
  • В результате действий предателя погибли украинские военные в результате ракетных ударов со стороны России.

Правоохранители задержали в Черкасской области "крота" в воинской части

С ноября 2024 года по май 2025 года военный поддерживал связь через мессенджер с бывшим боевиком так называемой «ДНР», который сейчас служит в вооруженных силах РФ. Он передавал точные координаты расположения подразделений, военной техники, а также персональные данные военнослужащих — фамилии и номера телефонов.

В частности, фигурант предоставил информацию о местонахождении своей части, дислоцированной на Черкасщине. Предатель сознательно отказывался от вознаграждения за свои действия, объясняя это поддержкой идеологии страны-агрессора.

В одном из случаев сразу после передачи данных по воинской части был нанесен ракетный удар. Сам предатель на тот момент уехал в командировку в другой регион.

Правоохранители задержали подозреваемого. По месту его жительства и в домах родственников провели обыски. Изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флешки, жесткие диски и другие носители информации, подтверждающие его противоправную деятельность.

В ходе следственных действий установлено, что фигурант передал россиянам координаты военных объектов в Черкасской, Житомирской, Ровенской и Донецкой областях. В результате нанесенных ракетных ударов погибли украинские военные.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

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