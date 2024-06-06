ДБР разоблачило должностных лиц миграционной службы, которые зарабатывали на иностранцах, предлагая им свои «услуги». У злоумышленников нашли имущества почти на 150 млн грн.

Сотрудники миграционной службы Одесщины требовали 20 тыс долл. у гражданина Молдовы

Руководитель миграционной службы совместно с подчиненным требовал у гражданина Молдовы 20 тыс. долл. за помощь избежать депортации. У мужчины был аннулирован паспорт гражданина Украины, поэтому его ждала принудительная депортация.

Чиновники посоветовали ему подать в суд апелляцию против депортации, обещали помочь ему выиграть дело и даже брались подготовить необходимые для суда документы, повлиять на судью и других работников ГТС, которые бы представляли позицию учреждения в суде.

Двум работникам ДМС сообщено о подозрении в принятии предложения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Суд избрал чиновникам меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога руководителю управления – 70 млн грн, сотруднику – 7 млн грн.

ДБР провело обыски по месту работы и проживания чиновников

По месту работы и проживания чиновников были проведены обыски и обнаружены деньги, в том числе криптовалюта, драгоценности и имущество на сумму не менее 140 млн грн, стоимость которого значительно превышает их законный заработок.

Только драгоценности жены руководителя по предварительным оценкам стоят около 3 млн грн.

Среди прочего, у руководителя миграционной службы обнаружили записанный на его мать элитный дом в 200 кв. метров и приобретенный в прошлом году в салоне автомобиль за 7 млн. гривен. У матери чиновника в собственности также много земельных землянок, другие дома и магазины.

Согласно ежегодной декларации за 2023 год должностное лицо получило заработную плату на общую сумму 345 тыс 116 грн.

Решается вопрос дополнительной квалификации по незаконному обогащению.

Решаются вопросы об отстранении подозреваемых от занимаемых должностей и наложении ареста на изъятое во время обысков имущество.