Німецько-українське підприємство випустить 10 тис дронів протягом 2026 року — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього року Збройні сили України отримають 10 тисяч дронів, вироблених спільно Україною та Німеччиною.

Перше спільне німецько-українське підприємство з виробництва дронів запрацювало у ФРН

Про це повідомив глава держави після відвідання першого німецько-українського спільного підприємства, яке виробляє дрони для української армії і розташоване у ФРН.

Уже цього року 10 тисяч дронів, вироблених тут, будуть передані Україні й посилять наші війська. Україна давно працювала над відкриттям ліній спільного виробництва у Європі. І сьогодні ця лінія працює. Перша в Німеччині. Це реальний результат. Володимир Зеленський Президент України

Під час візиту на виробництво він прийняв перший спільно виготовлений ударний дрон.

Ми побачили виробничу лінію і перший політ безпілотника. Це сучасна українська технологія. Перевірена в бою. Оснащена штучним інтелектом. Він завдаватиме ударів, здійснюватиме розвідку, захищатиме наших воїнів.

За його словами, загалом до кінця року буде відкрито 10 спільних підприємств із виробництва українських дронів.

Спільне оборонне підприємство Quantum Frontline Industries у рамках ініціативи «Будуємо з Україною» започатковано 15 грудня 2025 року. Об’єднання зусиль німецької Quantum Systems і української Frontline Robotics відкрило шлях до першого промислового виробництва українських дронів у Європі.

Перша в Європі повністю автоматизована промислова виробнича лінія безпілотників для Збройних сил України поєднує перевірену українську технологію безпілотних апаратів з німецьким досвідом у масштабуванні та автоматизації, встановлюючи таким чином новий стандарт транскордонного співробітництва в оборонному секторі.