Немецко-украинское предприятие выпустит 10 тыс дронов в течение 2026 года — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в этом году Вооруженные силы Украины получат 10 тысяч дронов, производимых совместно Украиной и Германией.

Первое совместное немецко-украинское предприятие по производству дронов заработало в ФРГ

Об этом сообщил глава государства после посещения первого немецко-украинского совместного предприятия, производящего дроны для украинской армии и расположенного в ФРГ.

Уже в этом году 10 тысяч дронов, производимых здесь, будут переданы Украине и усилят наши войска. Украина давно работала над открытием линий совместного производства в Европе. И сегодня эта линия работает. Первая в Германии. Это реальный результат. Владимир Зеленский Президент Украины

В ходе визита на производство он принял первый совместно изготовленный ударный дрон.

Мы увидели производственную линию и первый полёт беспилотника. Это современная украинская разработка. Проверена в бою. Оснащена искусственным интеллектом. Он будет наносить удары, разведывать, защищать наших воинов.

По его словам, всего до конца года будет открыто 10 совместных предприятий по производству украинских дронов.

Совместное оборонное предприятие Quantum Frontline Industries в рамках инициативы «Строим с Украиной» было начато 15 декабря 2025 года. Объединение усилий немецкой Quantum Systems и украинской Frontline Robotics открыло путь к первому промышленному производству украинских дронов в Европе.

Первая в Европе полностью автоматизированная промышленная производственная линия беспилотников для Вооруженных сил Украины объединяет проверенную украинскую технологию беспилотных аппаратов с немецким опытом масштабирования и автоматизации, устанавливая таким образом новый стандарт трансграничного сотрудничества в оборонном секторе.