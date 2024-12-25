Одеський ексвійськком Борисов отримав третю підозру від ДБР — його затримано

Працівники Державного бюро розслідувань затримали 25 грудня у Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава у 39,364 млн грн.
Головні тези:
- Євген Борисов отримав третю підозру від ДБР та був затриманий у Києві після спроби вийти з ізолятора під заставу.
- Слідство виявило, що обвинувачуваний організував собі оформлення небойової травми, отриманої поза службовими обов'язками.
- Крім цього, ДБР розслідує справу про легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, пов'язаних з Євгеном Борисовим.
- Ексвійськкому загрожує покарання у формі позбавлення волі на строк до 10 років за вчинені кримінальні правопорушення.
- За даними слідства, майно Євгена Борисова та його рідних передано під управління АРМА.
Скандального ексвійськкома Борисова знову затримано ДБР
Бюро отримало інформацію, що після виходу з ізолятора, він планував переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.
Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві 25 грудня. Йому повідомлено про підозру у вчиненні нових кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 (організація перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період), ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (організація складання та видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа) КК України".
Як відомо, у травні Борисов уже здійснив одну спробу вийти з ізолятора після внесення застави у сумі 12 млн грн. ДБР оголосило йому нову підозру й повторно затримало.
Також ДБР розслідує кримінальне провадження за підозрою колишнього військкома у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 27 та частиною 3 статті 209 КК України — організація легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
У межах цього кримінального провадження, за матеріалами ДБР, суд передав в управління АРМА будинок площею 857 кв м вартістю 4 млн євро та офіс площею 223,9 кв м вартістю 510 тисяч євро в іспанському курорті Марбелья. Нерухомість належала, відповідно, матері та дружині колишнього військкома.
Також суд передав АРМА автомобілі Mercedes-Benz EQV вартістю 2,9 млн грн, Mercedes-Benz G 63 AMG вартістю 8,4 млн грн і Toyota Land Cruiser 200 за вартістю 3 млн грн. Ними володіли дружина, матір і теща колишнього військкома.
Одеський військком Борисов потрапив під суд: що відомо
Державним бюро розслідувань раніше було скеровано до суду два обвинувальні акти щодо колишнього військкома, а саме:
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 КК України — набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів вартістю 142 927 001 (сто сорок два мільйони дев’ятсот двадцять сім тисяч одну) гривню, що більше ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи;
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 407 КК України — нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем (крім строкової служби), вчинене в умовах воєнного стану;
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 409 КК України — ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану;
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 КК України — використання завідомо підробленого документа.
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-