Одесский экс-военком Борисов получил третье подозрение от ДБР — он задержан

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали 25 декабря в Киеве эксначальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова после того, как за него был внесен залог в 39,364 млн грн.

Скандальный экс-военком Борисова снова задержан ДБР

Бюро получило информацию, что после выхода из изолятора он планировал скрываться от следствия, в частности уехать за границу.

Сотрудники ДБР задержали экс-чиновника в Киеве 25 декабря. Ему поставлено в известность о подозрении в совершении новых уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 (организация препятствования законной деятельности вооруженных сил Украины в особый период), ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (организация составления и выдачи должностным лицом заведомо ложного официального документа) УК Украины.

Как известно, в мае Борисов уже предпринял одну попытку выйти из изолятора после внесения залога в сумме 12 млн грн. ДБР объявило ему новое подозрение и повторно задержало.

В настоящее время сообщается, что по данным следствия, Борисов организовал себе оформление небоевой травмы, полученной даже не при исполнении служебных обязанностей, как связанной с защитой Родины. На основании ошибочного решения служебной проверки и согласно заключению МСЭК ему было безосновательно начислено дополнительное вознаграждение на общую сумму 165 тыс 480 грн за период апрель-июнь 2022 года. Поделиться

Также ДБР расследует уголовное производство по подозрению бывшего военкома в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 27 и частью 3 статьи 209 УК Украины — организация легализации средств, полученных преступным путем.

В рамках этого уголовного производства, по материалам ДБР, суд передал в управление АРМА здание площадью 857 кв м стоимостью 4 млн евро и офис площадью 223,9 кв м стоимостью 510 тысяч евро в испанском курорте Марбелья. Недвижимость принадлежала, соответственно, матери и жене бывшего военкома.

Также суд передал АРМА автомобили Mercedes-Benz EQV стоимостью 2,9 млн грн, Mercedes-Benz G 63 AMG стоимостью 8,4 млн. грн. и Toyota Land Cruiser 200 по стоимости 3 млн грн. Ими владели жена, мать и теща бывшего военкома.

Одесский военком Борисов попал под суд: что известно

Государственным бюро расследований ранее было направлено в суд два обвинительных акта в отношении бывшего военкома, а именно:

в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 368-5 УК Украины — приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов стоимостью 142 927 001 (сто сорок два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч одну) гривну, более чем на шесть тысяч пятьсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы;

в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 407 УК Украины — неявка вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим (кроме срочной службы), совершенное в условиях военного положения;

в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 409 УК Украины — уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем иного обмана, совершенное в условиях военного положения;

в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 358 УК Украины — использование заведомо подложного документа.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.