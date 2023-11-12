Оксфордський університет оголосив нові стипендії для українських випускників — як податися
Категорія
Україна
Дата публікації

Оксфордський університет оголосив нові стипендії для українських випускників — як податися

Оксфорд
Джерело:  online.ua

Українське товариство Оксфордського університету повідомило про нові можливості навчання для українських студентів, які були вимушені покинути Україну через війну.

Стипендії для українців в Оксфордському університеті

Стипендії Оксфордського університету для навчальний 2024-25 рік спрямовані на надання фінансової підтримки особам, які були переміщені через війну в Україні.

Стипендія надається на:

  • Очну форму навчання в магістратурі;

  • 2024-25 навчальний рік;

  • Плата за курс покривається + грант у розмірі 10 тис фунтів на витрати на проживання;

  • Надається безкоштовне проживання та харчування.

Стипендію можуть отримати:

  • Громадяни України;

  • Переміщені через війну в Україні.

Пріоритетні напрями:

  • MPLS (математичні, фізичні та науки про життя)

  • Медичні науки

  • Соціальні науки

  • Гуманітарні науки

Як податися на стипендію

Як отримати стипендію:

  • Подайте заявку на відповідний курс до відповідного терміну подачі заявок у листопаді, грудні або січні.

  • Отримайте запрошення на курс.

  • Переконайтеся, що у вашій заявці на магістратуру вказано українське громадянство.

  • Поставте галочку біля пункту «Статус біженця» в аплікаційній формі.

Ця стипендіальна програма розроблена, щоб допомогти Україні «відбудуватися краще», мета якої полягає в тому, щоб науковці мали змогу повернутися та зробити внесок у відбудову України знаннями та зв’язками, отриманими під час однорічного навчання.

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