Оксфордський університет оголосив нові стипендії для українських випускників — як податися

Ця стипендіальна програма розроблена, щоб допомогти Україні «відбудуватися краще», мета якої полягає в тому, щоб науковці мали змогу повернутися та зробити внесок у відбудову України знаннями та зв’язками, отриманими під час однорічного навчання.