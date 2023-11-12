Оксфордський університет оголосив нові стипендії для українських випускників — як податися

Українське товариство Оксфордського університету повідомило про нові можливості навчання для українських студентів, які були вимушені покинути Україну через війну.
Стипендії для українців в Оксфордському університеті
Стипендії Оксфордського університету для навчальний 2024-25 рік спрямовані на надання фінансової підтримки особам, які були переміщені через війну в Україні.
Стипендія надається на:
Очну форму навчання в магістратурі;
2024-25 навчальний рік;
Плата за курс покривається + грант у розмірі 10 тис фунтів на витрати на проживання;
Надається безкоштовне проживання та харчування.
Стипендію можуть отримати:
Громадяни України;
Переміщені через війну в Україні.
Пріоритетні напрями:
MPLS (математичні, фізичні та науки про життя)
Медичні науки
Соціальні науки
Гуманітарні науки
Як податися на стипендію
Як отримати стипендію:
Подайте заявку на відповідний курс до відповідного терміну подачі заявок у листопаді, грудні або січні.
Отримайте запрошення на курс.
Переконайтеся, що у вашій заявці на магістратуру вказано українське громадянство.
Поставте галочку біля пункту «Статус біженця» в аплікаційній формі.
Більше по темі
- Категорія
- Освіта в Україні та за кордоном
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-