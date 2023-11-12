Оксфордский университет объявил новые стипендии для украинских выпускников — как податься
Категория
Украина
Дата публикации

Оксфордский университет объявил новые стипендии для украинских выпускников — как податься

Оксфорд
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Источник:  online.ua

Украинское общество Оксфордского университета сообщило о новых возможностях обучения для украинских студентов, которые были вынуждены покинуть Украину из-за войны.

Стипендии для украинцев в Оксфордском университете

Стипендии Оксфордского университета на учебный 2024-25 год направлены на оказание финансовой поддержки лицам, которые были перемещены из-за войны в Украине.

Стипендия предоставляется на:

  • Очную форму обучения в магистратуре;

  • 2024-25 учебный год;

  • Плата за курс покрывается + грант в размере 10 тыс. фунтов на расходы на проживание;

  • Предоставляется бесплатное проживание и питание.

Стипендию могут получить:

  • Граждане Украины;

  • Перемещены из-за войны в Украине.

Приоритетные направления:

  • MPLS (математические, физические и науки о жизни)

  • Медицинские науки

  • Социальные науки

  • Гуманитарные науки

Как податься на стипендию

Как получить стипендию:

  • Подайте заявку на соответствующий курс до соответствующего срока подачи заявок в ноябре, декабре или январе.

  • Получите приглашение на курс.

  • Убедитесь, что в вашей заявке на магистратуру указано украинское гражданство.

  • Поставьте галочку у пункта «Статус беженца» в аппликационной форме.

Эта стипендиальная программа разработана, чтобы помочь Украине «отстроиться лучше», цель которой состоит в том, чтобы ученые могли вернуться и внести вклад в восстановление Украины знаниями и связями, полученными во время годовалого обучения.

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