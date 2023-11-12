Оксфордский университет объявил новые стипендии для украинских выпускников — как податься

Украинское общество Оксфордского университета сообщило о новых возможностях обучения для украинских студентов, которые были вынуждены покинуть Украину из-за войны.
Стипендии для украинцев в Оксфордском университете
Стипендии Оксфордского университета на учебный 2024-25 год направлены на оказание финансовой поддержки лицам, которые были перемещены из-за войны в Украине.
Стипендия предоставляется на:
Очную форму обучения в магистратуре;
2024-25 учебный год;
Плата за курс покрывается + грант в размере 10 тыс. фунтов на расходы на проживание;
Предоставляется бесплатное проживание и питание.
Стипендию могут получить:
Граждане Украины;
Перемещены из-за войны в Украине.
Приоритетные направления:
MPLS (математические, физические и науки о жизни)
Медицинские науки
Социальные науки
Гуманитарные науки
Как податься на стипендию
Как получить стипендию:
Подайте заявку на соответствующий курс до соответствующего срока подачи заявок в ноябре, декабре или январе.
Получите приглашение на курс.
Убедитесь, что в вашей заявке на магистратуру указано украинское гражданство.
Поставьте галочку у пункта «Статус беженца» в аппликационной форме.
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