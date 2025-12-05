ONUKA та The Maneken представили чуттєву спільну пісню

Український електро-фольк музичний гурт ONUKA разом із The Maneken випустили спільний трек під назвою "DZERKALO".
Головні тези:
- Поява спільної пісні DZERKALO від ONUKA та The Maneken стала подією української музичної індустрії.
- Трек DZERKALO - це рефлексія на сучасний жорстокий світ та прагнення відсторонитися від негативу.
ONUKA та The Maneken випустили спільну пісню
Вокалістка гурту Наталія Жижченко розповіла в своєму Instagram-каналі, що пісня є їхньою рефлексією на страшні події, що відбуваються довкола. Водночас трек можна назвати ліричною та відвертою розмовою з собою:
"DZERKALO" — це відображення жорстокого світу, в якому ми опинилися і зрозуміли, що він є слабким і абсолютно не готовим, сповненим пустих слів і обіцянок, а також цінностей, які толерують жахливі речі.
Нагадаємо, що Жижченко з Євгеном Філатовим одружені з 2016 року. Робота над проєктом ONUKA почалася влітку 2013-го, його співавтором також був лідер "The Maneken".
