ONUKA та The Maneken представили чуттєву спільну пісню

ONUKA та The Maneken випустили спільну пісню

Вокалістка гурту Наталія Жижченко розповіла в своєму Instagram-каналі, що пісня є їхньою рефлексією на страшні події, що відбуваються довкола. Водночас трек можна назвати ліричною та відвертою розмовою з собою:

Про те, як хочеться нарешті видихнути, відключитися від інформаційного тиску і просто впасти від втоми. Поширити

"DZERKALO" — це відображення жорстокого світу, в якому ми опинилися і зрозуміли, що він є слабким і абсолютно не готовим, сповненим пустих слів і обіцянок, а також цінностей, які толерують жахливі речі.

Нагадаємо, що Жижченко з Євгеном Філатовим одружені з 2016 року. Робота над проєктом ONUKA почалася влітку 2013-го, його співавтором також був лідер "The Maneken".