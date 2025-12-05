ONUKA и The Maneken представили чувственную общую песню

ONUKA и The Maneken выпустили общую песню

Вокалистка группы Наталья Жижченко рассказала в своем Instagram-канале, что песня является их рефлексией на страшные события, происходящие вокруг. В то же время трек можно назвать лирическим и откровенным разговором с собой:

О том, как хочется наконец выдохнуть, отключиться от информационного давления и просто упасть от усталости. Поделиться

"DZERKALO" — это отражение жестокого мира, в котором мы оказались и поняли, что он слаб и совершенно не готов, полон пустых слов и обещаний, а также ценностей, которые терпят ужасные вещи.

Напомним, что Жижченко с Евгением Филатовым женаты с 2016 года. Работа над проектом ONUKA началась летом 2013 года, его соавтором также был лидер "The Maneken".