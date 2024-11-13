Останній супермісяць 2024 року. Коли можна побачити вражаюче явище
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Останній супермісяць 2024 року. Коли можна побачити вражаюче явище

Супермісяць
Джерело:  Live Science

Уже 15 листопада буде відбуватися четвертий і останній Супермісяць 2024 року. Що важливо розуміти, о 23:28 за київським часом він сягне піка яскравості. 

Головні тези:

  • Супермісяць виникає через еліптичну орбіту Місяця під час наближення до Землі до точки перигею.
  • Бінокль чи телескоп під час сходу Місяця допоможуть розгледіти деталі на його поверхні та скупчення Плеяд.

Не пропустіть останній супермісяць 2024 року

Астрономи звертають увагу на те, що найкращий час для його споглядання — під час сходу Місяця в ранніх сутінках.

Окрім того, наголошується, що листопадовий повний місяць доволі часто називають "Бобровим Місяцем", оскільки в цей час бобри зазвичай будують свої зимові дамби.

Також він відомий під назвами "Місяць морозу" та "Сніговий Місяць" через наближення зими та характерні для цього періоду зниження температури.

Що також важливо розуміти, "Бобровий Місяць" завершує серію із чотирьох супермісяців 2024 року.

Як відомо, напередодні люди могли насолодитися "Стерлядевим Місяцем" у серпні, "Урожайним Місяцем" у вересні та "Мисливським Місяце" у жовтні.

Як з'являється Супермісяць

За словами астрономів, він виникає через еліптичну орбіту Місяця, завдяки якій супутник наближається до Землі до точки перигею.

Якщо повний місяць опиняється на відстані 90% або менше від перигею, він вважається Супермісяцем.

Окрім того, наголошується, що у ніч на 15 листопада зліва від Місяця можна буде помітити скупчення Плеяд, також відоме як "Сім Сестер". 16 листопада Плеяди опиняться у правій верхній частині над Місяцем.

Варто зазначити: щоб побачити "Бобровий Місяць", не потрібно додаткових оптичних пристроїв. Проте бінокль чи аматорський телескоп під час сходу місяця допоможуть розгледіти деталі на його поверхні, які не видно неозброєним оком.

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