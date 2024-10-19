Науковці висувають гіпотезу щодо універсальної межі технічного розвитку для пояснення того, чому людству досі не вдалось зафіксувати наявності інших розумних істот у космосі.

Що відомо про гіпотезу, яка унеможливлює контакт людства з іншопланетними цивілізаціями

Зазначається, що згідно із цією гіпотезою, жодна цивілізація не має змоги для технічного розвитку для створення колоній у космосі.

Якщо гіпотеза ULTD правильна, то ніколи не існувало, немає і ніколи не буде чогось на зразок міжзоряної цивілізації чи чогось подібного до міжзоряної розмови, — зазначає дослідник з Бразилії Антоніо Геліс-Фільо у матеріалі для Futures. Поширити

Астронавт

Зокрема, природні обмеження не дозволяють людству переміщуватись зі швидкістю, вищою за швидкість світла і навіть близькою до неї.

Якщо бути відвертим, факт полягає в тому, що останнім великим фундаментальним досягненням у науці про Всесвіт (макро- та мікросфери, космологія та квантова механіка) — майже сто років, — пояснює Антоніо Геліс-Фільо. Поширити

Що стоїть на заваді стрімкому розвитку та колонізації космосу людством

Також зазначається, що реалізацію проривних наукових проєктів та досліджень обмежують або взагалі відмовляються від неї у разі високих витрат.

На думку Геліса-Фільо, будь-яка інша цивілізація у космосі зіткнеться з аналогічним сценарієм.

Вони матимуть прийняти рішення — будувати прискорювач елементарних частинок розміром із Чумацький Шлях, щоб перевірити нову теорію, чи побудувати необхідну інфраструктуру для виживання цивілізації.

Науковець також зазначає, що розвиток технологій та наукові відкриття сприяють вдосконаленню виробництва, однак при цьому зростає вартість цього виробництва і його складність, що зрештою можуть зробити перспективну наукову ідею нерентабельною.

Я застосовую цю концепцію до будь-якого технологічного суспільства в будь-якій точці Всесвіту. Прогресивні просторові технології вимагають розвитку застарілої інфраструктури. Ця інфраструктура є лише частиною суспільної складності… Цілком можливо, що багато неземних цивілізацій зазнали краху через зменшення віддачі від суспільної складності, ще до зіткнення з обмеженнями, накладеними енергією, — припускає Геліс-Фільйо. Поширити

При цьому науковець не виключає, що людству врешті-решт вдасться натрапити на випадкові сліди позаземних цивілізацій, як от покинуті космічні кораблі або супутники.

Аналогічним чином інопланетні цивілізації можуть зіткнутись із побудованими людством космічними апаратами.

Все це Геліс-Фільйо порівнює із блукаючими океаном пляшками з посланнями.