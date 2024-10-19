Науковці висувають гіпотезу щодо універсальної межі технічного розвитку для пояснення того, чому людству досі не вдалось зафіксувати наявності інших розумних істот у космосі.
Головні тези:
- Гіпотеза ULTD вказує на те, що жодна цивілізація не зможе розвинутись настільки, щоб створити колонії у космосі.
- Обмеження, пов'язані з швидкістю переміщення у космосі, унеможливлюють контакт з іншими розумними істотами.
- Розвиток технологій та складність виробництва ускладнюють колонізацію космосу та здійснення проривних наукових проєктів.
- Зменшення віддачі від суспільної складності може спричинити крах неземних цивілізацій навіть до зіткнення з обмеженнями енергії.
- Існує можливість виявлення слідів позаземних цивілізацій у вигляді покинутих космічних кораблів чи супутників, як і можливість зіткнення іншопланетян з космічними апаратами, побудованими людством.
Що відомо про гіпотезу, яка унеможливлює контакт людства з іншопланетними цивілізаціями
Зазначається, що згідно із цією гіпотезою, жодна цивілізація не має змоги для технічного розвитку для створення колоній у космосі.
Зокрема, природні обмеження не дозволяють людству переміщуватись зі швидкістю, вищою за швидкість світла і навіть близькою до неї.
Що стоїть на заваді стрімкому розвитку та колонізації космосу людством
Також зазначається, що реалізацію проривних наукових проєктів та досліджень обмежують або взагалі відмовляються від неї у разі високих витрат.
На думку Геліса-Фільо, будь-яка інша цивілізація у космосі зіткнеться з аналогічним сценарієм.
Вони матимуть прийняти рішення — будувати прискорювач елементарних частинок розміром із Чумацький Шлях, щоб перевірити нову теорію, чи побудувати необхідну інфраструктуру для виживання цивілізації.
Науковець також зазначає, що розвиток технологій та наукові відкриття сприяють вдосконаленню виробництва, однак при цьому зростає вартість цього виробництва і його складність, що зрештою можуть зробити перспективну наукову ідею нерентабельною.
При цьому науковець не виключає, що людству врешті-решт вдасться натрапити на випадкові сліди позаземних цивілізацій, як от покинуті космічні кораблі або супутники.
Аналогічним чином інопланетні цивілізації можуть зіткнутись із побудованими людством космічними апаратами.
Все це Геліс-Фільйо порівнює із блукаючими океаном пляшками з посланнями.
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