Почему человечество до сих пор не обнаружило разумных существ в космосе ― ответ астрофизиков
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Почему человечество до сих пор не обнаружило разумных существ в космосе ― ответ астрофизиков

Человек и звездное небо
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Источник:  Space.com

Ученые выдвигают гипотезу относительно универсального предела технического развития для объяснения того, почему человечеству до сих пор не удалось зафиксировать наличие других разумных существ в космосе.

Главные тезисы

  • Гипотеза ULTD объясняет отсутствие обнаружения разумных существ в космосе, указывая на пределы технического развития.
  • Ограничения, связанные со скоростью перемещения в космосе, могут делать невозможным контакт с другими цивилизациями.
  • Развитие технологий и сложность производства осложняют колонизацию космоса и осуществление прорывных научных проектов.
  • Уменьшение отдачи от общественной сложности может привести к краху неземных цивилизаций до столкновения с ограничениями энергии.
  • Существует вероятность выявления следов внеземных цивилизаций через заброшенные космические корабли и возможное столкновение с космическими аппаратами, построенными человечеством.

Что известно о гипотезе, которая делает невозможным контакт человечества с инопланетными цивилизациями

Отмечается, что согласно этой гипотезе, ни одна цивилизация не имеет возможности для технического развития для создания колоний в космосе.

Если гипотеза ULTD правильна, то никогда не существовало, нет и никогда не будет чего-то вроде межзвездной цивилизации или чего-то вроде межзвездного разговора, — отмечает исследователь из Бразилии Антонио Гелис-Фильо в материале для Futures.

Ученые объяснили отсутствие контактов человечества с внеземными цивилизациями
Астронавт

В частности, природные ограничения не позволяют человечеству перемещаться со скоростью выше скорости света и даже близкой к ней.

Если быть откровенным, факт заключается в том, что последним крупным фундаментальным достижением в науке о Вселенной (макро- и микросферах, космологии и квантовой механике) — почти сто лет, — объясняет Антонио Гелис-Фильо.

Что мешает стремительному развитию и колонизации космоса человечеством

Также отмечается, что реализацию прорывных научных проектов и исследований ограничивают или вообще отказываются от нее при высоких затратах.

По мнению Гелиса-Фильо, любая другая цивилизация в космосе столкнется с аналогичным сценарием.

Они должны принять решение — строить ускоритель элементарных частиц размером с Млечный Путь, чтобы проверить новую теорию, построить ли необходимую инфраструктуру для выживания цивилизации.

Ученый также отмечает, что развитие технологий и научные открытия способствуют совершенствованию производства, однако при этом растет стоимость этого производства и его сложность, что может сделать перспективную научную идею нерентабельной.

Я применяю эту концепцию к любому технологическому обществу в любой точке Вселенной. Прогрессивные пространственные технологии требуют развития устаревшей инфраструктуры. Эта инфраструктура является лишь частью общественной сложности… Вполне возможно, что многие неземные цивилизации потерпели крах из-за уменьшения отдачи от общественной сложности, еще до столкновения с ограничениями, наложенными энергией, — предполагает Гелис-Фильо.

При этом ученый не исключает, что человечеству в конце концов удастся наткнуться на случайные следы внеземных цивилизаций, такие как заброшенные космические корабли или спутники.

Аналогичным образом инопланетные цивилизации могут столкнуться с построенными человечеством космическими аппаратами.

Все это Гелис-Фильо сравнивает с блуждающими океаном бутылками с посланиями.

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