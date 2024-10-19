Ученые выдвигают гипотезу относительно универсального предела технического развития для объяснения того, почему человечеству до сих пор не удалось зафиксировать наличие других разумных существ в космосе.
Главные тезисы
- Гипотеза ULTD объясняет отсутствие обнаружения разумных существ в космосе, указывая на пределы технического развития.
- Ограничения, связанные со скоростью перемещения в космосе, могут делать невозможным контакт с другими цивилизациями.
- Развитие технологий и сложность производства осложняют колонизацию космоса и осуществление прорывных научных проектов.
- Уменьшение отдачи от общественной сложности может привести к краху неземных цивилизаций до столкновения с ограничениями энергии.
- Существует вероятность выявления следов внеземных цивилизаций через заброшенные космические корабли и возможное столкновение с космическими аппаратами, построенными человечеством.
Что известно о гипотезе, которая делает невозможным контакт человечества с инопланетными цивилизациями
Отмечается, что согласно этой гипотезе, ни одна цивилизация не имеет возможности для технического развития для создания колоний в космосе.
В частности, природные ограничения не позволяют человечеству перемещаться со скоростью выше скорости света и даже близкой к ней.
Что мешает стремительному развитию и колонизации космоса человечеством
Также отмечается, что реализацию прорывных научных проектов и исследований ограничивают или вообще отказываются от нее при высоких затратах.
По мнению Гелиса-Фильо, любая другая цивилизация в космосе столкнется с аналогичным сценарием.
Они должны принять решение — строить ускоритель элементарных частиц размером с Млечный Путь, чтобы проверить новую теорию, построить ли необходимую инфраструктуру для выживания цивилизации.
Ученый также отмечает, что развитие технологий и научные открытия способствуют совершенствованию производства, однако при этом растет стоимость этого производства и его сложность, что может сделать перспективную научную идею нерентабельной.
При этом ученый не исключает, что человечеству в конце концов удастся наткнуться на случайные следы внеземных цивилизаций, такие как заброшенные космические корабли или спутники.
Аналогичным образом инопланетные цивилизации могут столкнуться с построенными человечеством космическими аппаратами.
Все это Гелис-Фильо сравнивает с блуждающими океаном бутылками с посланиями.
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