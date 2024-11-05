Запущений Китаєм у січні цього року космічний телескоп Einstein Probe зафіксував незвичайний об'єкт у космосі, який випромінює короткочасні мерехтливі сигнали.

Що відомо про виявлення незвичайного об’єкту у космосі

Зазначається, що загадковий об’єкт також демонструє спектральні та часові характеристики, що не відповідають жодному з типів для відомих космічних об’єктів.

Науковці сподіваються ретельніше вивчити цей об’єкт та отримані важливі нові дані про Всесвіт та фізичні процеси, які у ньому відбуваються.

Космос

Зокрема, пояснюється, що такі загадкові космічні об’єкти, схожі на феєрверки можуть надати цікаву інформацію про формування небесних тіл.

Загадковий об’єкт було зафіксовано ще 8 квітня цього року. Подія вже отримала назву EP240408a.

Було зафіксовано потужний спалах рентгенівського випромінювання, який продемонстрував 300-кратне зростання яскравості протягом 12 секунд перед тим, як остаточно згаснути.

Випромінювання від джерела повністю зникло протягом наступних 12 днів.

Зазначається, що загадковий об’єкт, що став джерелом яскравого випромінювання, знаходиться на відстані приблизно 25,6 млрд світлових років від Землі.

Як зазначає головний дослідник обсерваторії Einstein Probe Юань Веймінь, цю подію було б дуже важко виявити за допомогою інших рентгенівських та багатохвильових телескопів.

Це відкриття передбачає, що наше попереднє розуміння короткочасних небесних явищ може бути лише вершиною айсберга, — підкреслив китайський астрофізик. Поширити

Що відомо про можливості телескопа Einstein Probe

Телескоп Einstein Probe має передові технології виявлення рентгенівського випромінювання, серед яких Wide-field X-ray Telescope (WXT) та Follow-up X-ray Telescope.

На створення цих технологій науковців наштовхнула будова очей лобстера. Телескоп здатен вести одночасне ширококутне спостереження та отримувати сфокусовані рентгенівські зображення.

Відомо, що після початку роботи Einstein Probe ідентифікував 60 підтверджених транзієнтних подій, а також безліч інших потенційних кандидатів.

Мова йде про зірки, білі карлики, нейтронні зірки, чорні діри, наднові та гамма-сплески.

У вересні супутник зробив рентгенівські знімки Місяця.