Запущенный Китаем в январе этого года космический телескоп Einstein Probe зафиксировал необычный объект в космосе, излучающий кратковременные мерцающие сигналы.
Главные тезисы
- Космический телескоп Einstein Probe зафиксировал аномальную яркость космического объекта EP240408a на расстоянии 25,6 млрд световых лет от Земли.
- Исследование необычного объекта может расширить наше понимание кратковременных небесных явлений и физических процессов во Вселенной.
- Загадочный объект демонстрирует спектральные и временные характеристики, не сходные с известными типами космических объектов, что вызывает интерес ученых.
- Телескоп Einstein Probe, вдохновленный строением глаз лобстера, использует передовые технологии для обнаружения рентгеновского излучения и идентифицировал десятки транзиентных событий в космосе.
- Спутник Einstein Probe уже идентифицировал множество разных космических объектов, от звезд до черных дыр и сверхновых, обогащая наше знание о Вселенной.
Что известно об обнаружении необычного объекта в космосе
Отмечается, что загадочный объект также демонстрирует спектральные и временные характеристики, не соответствующие ни одному из типов известных космических объектов.
Ученые надеются более тщательно изучить этот объект и получены важные новые данные о Вселенной и происходящих в нем физических процессах.
В частности, объясняется, что такие загадочные космические объекты, подобные фейерверкам, могут предоставить интересную информацию о формировании небесных тел.
Загадочный объект был зафиксирован еще 8 апреля этого года. Событие уже получило название EP240408a.
Была зафиксирована мощная вспышка рентгеновского излучения, которая продемонстрировала 300-кратный рост яркости в течение 12 секунд перед тем, как окончательно погаснуть.
Излучение от источника полностью исчезло в течение следующих 12 дней.
Отмечается, что ставший источником яркого излучения загадочный объект находится на расстоянии примерно 25,6 млрд световых лет от Земли.
Как отмечает главный исследователь обсерватории Einstein Probe Юань Вэйминь, это событие было бы очень трудно обнаружить с помощью других рентгеновских и многоволновых телескопов.
Что известно о возможностях телескопа Einstein Probe
Телескоп Einstein Probe обладает передовыми технологиями обнаружения рентгеновского излучения, среди которых Wide-field X-ray Telescope (WXT) и Follow-up X-ray Telescope.
На создание этих технологий ученых натолкнуло строение глаз лобстера. Телескоп может вести одновременное широкоугольное наблюдение и получать сфокусированные рентгеновские изображения.
Известно, что после работы Einstein Probe идентифицировал 60 подтвержденных транзиентных событий, а также множество других потенциальных кандидатов.
Речь идет о звездах, белых карликах, нейтронных звездах, черных дырах, сверхновых и гамма-всплесках.
В сентябре спутник сделал рентгеновские снимки Луны.
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