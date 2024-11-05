Запущенный Китаем в январе этого года космический телескоп Einstein Probe зафиксировал необычный объект в космосе, излучающий кратковременные мерцающие сигналы.

Что известно об обнаружении необычного объекта в космосе

Отмечается, что загадочный объект также демонстрирует спектральные и временные характеристики, не соответствующие ни одному из типов известных космических объектов.

Ученые надеются более тщательно изучить этот объект и получены важные новые данные о Вселенной и происходящих в нем физических процессах.

Космос

В частности, объясняется, что такие загадочные космические объекты, подобные фейерверкам, могут предоставить интересную информацию о формировании небесных тел.

Загадочный объект был зафиксирован еще 8 апреля этого года. Событие уже получило название EP240408a.

Была зафиксирована мощная вспышка рентгеновского излучения, которая продемонстрировала 300-кратный рост яркости в течение 12 секунд перед тем, как окончательно погаснуть.

Излучение от источника полностью исчезло в течение следующих 12 дней.

Отмечается, что ставший источником яркого излучения загадочный объект находится на расстоянии примерно 25,6 млрд световых лет от Земли.

Как отмечает главный исследователь обсерватории Einstein Probe Юань Вэйминь, это событие было бы очень трудно обнаружить с помощью других рентгеновских и многоволновых телескопов.

Это открытие предполагает, что наше предварительное понимание кратковременных небесных явлений может быть только вершиной айсберга, подчеркнул китайский астрофизик. Поделиться

Что известно о возможностях телескопа Einstein Probe

Телескоп Einstein Probe обладает передовыми технологиями обнаружения рентгеновского излучения, среди которых Wide-field X-ray Telescope (WXT) и Follow-up X-ray Telescope.

На создание этих технологий ученых натолкнуло строение глаз лобстера. Телескоп может вести одновременное широкоугольное наблюдение и получать сфокусированные рентгеновские изображения.

Известно, что после работы Einstein Probe идентифицировал 60 подтвержденных транзиентных событий, а также множество других потенциальных кандидатов.

Речь идет о звездах, белых карликах, нейтронных звездах, черных дырах, сверхновых и гамма-всплесках.

В сентябре спутник сделал рентгеновские снимки Луны.