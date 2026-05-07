Партизани спалили автівку поліції у Чечні — відео

«ОТПОР» знищив автомобіль кадировської поліції у Чечні. Про це повідомили представники руху опору АТЕШ.

Партизани здійснили зухвалу диверсію у Чечні

Активісти руху «ОТПОР» спалили автомобіль кадировської поліції, який використовувався для систематичного залякування та здирництва грошей у місцевих жителів під виглядом «профілактичних перевірок».