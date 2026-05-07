Партизани спалили автівку поліції у Чечні — відео

«ОТПОР» знищив автомобіль кадировської поліції у Чечні. Про це повідомили представники руху опору АТЕШ.
Головні тези:
- Партизани руху «ОТПОР» вчинили зухвалу диверсію, спаливши автомобіль поліції у Чечні.
- Автомобіль кадировської поліції використовувався для систематичного залякування та здирництва місцевих жителів.
Партизани здійснили зухвалу диверсію у Чечні
Активісти руху «ОТПОР» спалили автомобіль кадировської поліції, який використовувався для систематичного залякування та здирництва грошей у місцевих жителів під виглядом «профілактичних перевірок».
Кожен такий удар наближає визволення. Злочинні путінський та кадировський режими впадуть, якщо є кому битися.
