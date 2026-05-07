Партизаны сожгли автомобиль полиции в Чечне — видео

"ОТПОР" уничтожил автомобиль кадыровской полиции в Чечне. Об этом сообщили представители движения сопротивления АТЕШ.
Главные тезисы
- Диверсия партизан движения 'ОТПОР': сожжен автомобиль полиции в Чечне.
- Автомобиль кадыровской полиции использовался для устрашения и вымогательства.
- Активисты борются против путинского и кадыровского режимов через акты сопротивления.
Партизаны совершили дерзкую диверсию в Чечне
Активисты движения «ОТПОР» сожгли автомобиль кадыровской полиции, который использовался для систематического устрашения и вымогательства денег у местных жителей под видом «профилактических проверок».
Каждый такой удар приближает освобождение. Преступные путинский и кадыровский режимы упадут, если есть кому драться.
