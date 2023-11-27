Під Москвою зенітники армії РФ поцілили у житловий будинок під час відбиття атаки БпЛА

Під час відбиття атаки БпЛА в ніч на неділю у Московській області розрахунок ЗРК "Панцир-С" поцілив у житловий будинок.

Що відомо про влучання окупантами у житловий будинок під час відбиття атаки БпЛА під Москвою

За інформацією російського видання “ASTRA”, влучання ракети ЗРК у житловий будинок сталось о 3:30 ночі в селищі Часці поблизу авіабази злочинної армії РФ "Кубинка".

Розгінний блок від зенітної ракети, випущеної "Панциром", пробив стіну приватного житлового будинку.

Пошкоджений будинок - двоповерховий дерев'яний. На місці виникла пожежа, яку господарі загасили самі. Постраждалих немає, - йдеться у повідомленні видання. Поширити

Зазначається, що частина снаряду пробила стіну і влетіла на перший поверх будинку, спричинивши пожежу.

Господарі житла - літня пара, ночували в спальні на другому поверсі і дивом не постраждали.

Що відомо про останні атаки БпЛА по Росії

Зазначається, що у неділю, 26 листопада спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України провели успішну атаку дронами на Смоленський авіаційний завод.

Внаслідок атаки було пошкоджено дах одного з цехів.

Дрон впав на дах одного з цехів заводу і вибухнув. В результаті вибуху був пошкоджений сам дах і балка перекриття. Постраждалих немає.

За даними росЗМІ дронів було два і перший з них був збитий близько 9 ранку в Задніпровському районі Смоленська. Через півгодини над Смоленськом летів ще один безпілотник – він був знешкоджений силами РЕБ.

При цьому нещодавно з'явилася інформація, що на території заводу було два МіГ-31, які зазнали пошкоджень. Нагадаємо, МіГ-31 - це винищувач, що несе ракети "Кинжал".

Основною діяльністю Смоленського заводу в даний час є ремонт і технічне обслуговування раніше випущених літаків, поставка комплектуючих для інших авіаційних підприємств.