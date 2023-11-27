Под Москвой зенитчики армии РФ попали в жилой дом при отражении атаки БпЛА

При отражении атаки БпЛА в ночь на воскресенье в Московской области расчет ЗРК "Панцирь-С" попал в жилой дом.

Что известно о попадании оккупантами в жилой дом при отражении атаки БпЛА под Москвой

По информации российского издания "ASTRA", попадание ракеты ЗРК в жилой дом произошло в 3:30 ночи в поселке Часцы вблизи авиабазы преступной армии РФ "Кубинка".

Разгонный блок от зенитной ракеты, выпущенной "Панциром", пробил стену частного жилого дома.

Поврежденный дом – двухэтажный деревянный. На месте возник пожар, который хозяева потушили сами. Пострадавших нет, – говорится в сообщении издания. Поделиться

Отмечается, что часть снаряда пробила стену и влетела на первый этаж дома, вызвав пожар.

Хозяева жилья – пожилая пара, ночевали в спальне на втором этаже и чудом не пострадали.

Что известно о последних атаках БпЛА по России

Отмечается, что в воскресенье, 26 ноября, спецназначители Главного управления разведки Минобороны Украины провели успешную атаку дронами на Смоленский авиационный завод.

В результате атаки была повреждена крыша одного из цехов.

Дрон упал на крышу одного из цехов завода и взорвался. В результате взрыва была повреждена сама крыша и балка перекрытия. Пострадавших нет.

По данным росСМИ дронов было два и первый из них был сбит около 9 утра в Заднепровском районе Смоленска. Через полчаса над Смоленском летел еще один беспилотник – он был обезврежен силами РЭБ.

При этом недавно появилась информация, что на территории завода было два МиГ-31, которые получили повреждения. Напомним, МиГ-31 - это истребитель, несущий ракеты "Кинжал".

Основной деятельностью Смоленского завода в настоящее время является ремонт и техническое обслуживание ранее выпущенных самолетов, поставка комплектующих для других авиационных предприятий.