Под Москвой зенитчики армии РФ попали в жилой дом при отражении атаки БпЛА
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Под Москвой зенитчики армии РФ попали в жилой дом при отражении атаки БпЛА

ЗРК "Панцирь-С"
Читати українською
Источник:  online.ua

При отражении атаки БпЛА в ночь на воскресенье в Московской области расчет ЗРК "Панцирь-С" попал в жилой дом.

Что известно о попадании оккупантами в жилой дом при отражении атаки БпЛА под Москвой

По информации российского издания "ASTRA", попадание ракеты ЗРК в жилой дом произошло в 3:30 ночи в поселке Часцы вблизи авиабазы преступной армии РФ "Кубинка".

Разгонный блок от зенитной ракеты, выпущенной "Панциром", пробил стену частного жилого дома.

Поврежденный дом – двухэтажный деревянный. На месте возник пожар, который хозяева потушили сами. Пострадавших нет, – говорится в сообщении издания.

Отмечается, что часть снаряда пробила стену и влетела на первый этаж дома, вызвав пожар.

Хозяева жилья – пожилая пара, ночевали в спальне на втором этаже и чудом не пострадали.

Что известно о последних атаках БпЛА по России

Отмечается, что в воскресенье, 26 ноября, спецназначители Главного управления разведки Минобороны Украины провели успешную атаку дронами на Смоленский авиационный завод.

В результате атаки была повреждена крыша одного из цехов.

Дрон упал на крышу одного из цехов завода и взорвался. В результате взрыва была повреждена сама крыша и балка перекрытия. Пострадавших нет.

По данным росСМИ дронов было два и первый из них был сбит около 9 утра в Заднепровском районе Смоленска. Через полчаса над Смоленском летел еще один беспилотник – он был обезврежен силами РЭБ.

При этом недавно появилась информация, что на территории завода было два МиГ-31, которые получили повреждения. Напомним, МиГ-31 - это истребитель, несущий ракеты "Кинжал".

Основной деятельностью Смоленского завода в настоящее время является ремонт и техническое обслуживание ранее выпущенных самолетов, поставка комплектующих для других авиационных предприятий.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Олещук показал видео ночной боевой работы ПВО ВСУ на ЗРК HAWK
Николай Олещук
ЗРК HAWK
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили 5 РЛС, 3 ЗРК и 11 артсистем армии РФ — сводка Генштаба
Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили 5 РЛС, 3 ЗРК и 11 артсистем армии РФ — сводка Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация ВСУ нанесла 9 ударов по пункту управления, ЗРК и районам сосредоточения армии РФ — сводка Генштаба
Генштаб ВСУ
Авиация ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.