Під поверхнею Землі приховані гігантські аномалії — керували магнітним полем планети

Джерело:  online.ua

Науковці з'ясували, що глибоко під поверхнею Землі приховані гігантські аномалії, які непомітно формували магнітне поле нашої планети.

Головні тези:

  • Глибоко під землею виявлені гігантські аномалії, які формують магнітне поле нашої планети.
  • Величезні гірські структури близько до основи мантії Землі впливають на рідке зовнішнє ядро, що створює магнітне поле.

Під поверхнею Землі приховані гігантські аномалії: яка їх роль

Як пише scitechdaily.com, дослідження, опубліковане в журналі Nature Geoscience, виявило магнітні свідчення того, що дві величезні, надзвичайно гарячі гірські структури біля основи мантії Землі впливають на рідке зовнішнє ядро. Ці структури розташовані приблизно у 2900 кілометрах під Африкою і Тихим океаном.

Дослідження показує, що ці масивні тіла твердих, перегрітих гірських порід, оточені кільцем більш холодного матеріалу від полюса до полюса, впливали на магнітне поле Землі протягом мільйонів років.

Дослідницька група об'єднала палеомагнітні дані з древніх порід з передовими комп'ютерними моделями геодинамо. Геодинамо – це рух рідкого заліза у зовнішньому ядрі Землі, яке генерує магнітне поле приблизно так само, як вітряна турбіна виробляє електрику. В результаті вчені змогли відтворити ключові особливості магнітної поведінки Землі за останні 265 мільйонів років.

Результати показали, що верхня межа зовнішнього ядра має далеко не однорідну температуру. Натомість спостерігаються сильні температурні контрасти, з локалізованими гарячими областями, увінчаними гірськими породами континентальних розмірів.

Також було показано, що деякі частини магнітного поля, мабуть, залишалися відносно стабільними протягом сотень мільйонів років, в той час як інші значно змінилися з плином часу.

