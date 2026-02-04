Под поверхностью Земли скрыты гигантские аномалии — управляли магнитным полем планеты

Под поверхностью Земли скрыты гигантские аномалии: какова их роль

Как пишет scitechdaily.com, исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, выявило магнитные свидетельства того, что две огромные, чрезвычайно горячие горные структуры у основания мантии Земли влияют на редкое внешнее ядро. Эти структуры расположены примерно в 2900 км под Африкой и Тихим океаном.

Исследование показывает, что эти массивные тела твердых перегретых горных пород, окруженные кольцом более холодного материала от полюса к полюсу, влияли на магнитное поле Земли в течение миллионов лет.

Исследовательская группа объединила палеомагнитные данные из старых пород с передовыми компьютерными моделями геодинамо. Геодинамо — это движение жидкого железа в наружном ядре Земли, которое генерирует магнитное поле примерно так же, как ветряная турбина производит электричество. В результате ученые смогли воспроизвести ключевые особенности магнитного поведения Земли за последние 265 миллионов лет.

Результаты показали, что верхний предел наружного ядра имеет далеко не однородную температуру. Вместо этого наблюдаются сильные температурные контрасты, с локализованными горячими областями, увенчанными горными породами континентальных размеров.

Также было показано, что некоторые части магнитного поля, по-видимому, оставались относительно стабильными в течение сотен миллионов лет, в то время как другие значительно изменились с течением времени.