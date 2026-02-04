Под поверхностью Земли скрыты гигантские аномалии — управляли магнитным полем планеты

Ученые выяснили, что глубоко под поверхностью Земли скрыты гигантские аномалии, незаметно формировавшие магнитное поле нашей планеты.
Главные тезисы
- Глубоко под землей найдены горные структуры, влияющие на магнитное поле Земли.
- Исследование показало, что огромные горные структуры у основания мантии воздействуют на редкое внешнее ядро.
Под поверхностью Земли скрыты гигантские аномалии: какова их роль
Как пишет scitechdaily.com, исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, выявило магнитные свидетельства того, что две огромные, чрезвычайно горячие горные структуры у основания мантии Земли влияют на редкое внешнее ядро. Эти структуры расположены примерно в 2900 км под Африкой и Тихим океаном.
Исследование показывает, что эти массивные тела твердых перегретых горных пород, окруженные кольцом более холодного материала от полюса к полюсу, влияли на магнитное поле Земли в течение миллионов лет.
Исследовательская группа объединила палеомагнитные данные из старых пород с передовыми компьютерными моделями геодинамо. Геодинамо — это движение жидкого железа в наружном ядре Земли, которое генерирует магнитное поле примерно так же, как ветряная турбина производит электричество. В результате ученые смогли воспроизвести ключевые особенности магнитного поведения Земли за последние 265 миллионов лет.
Также было показано, что некоторые части магнитного поля, по-видимому, оставались относительно стабильными в течение сотен миллионов лет, в то время как другие значительно изменились с течением времени.
