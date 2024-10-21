Исследователи из Лаборатории сильных магнитных полей Китайской академии наук установили новый мировой рекорд, создав магнитное поле, в 800 тыс. раз сильнее, чем на Земле.
Главные тезисы
- Китайские ученые установили рекордное магнитное поле, превышающее предыдущие достижения в 800 000 раз.
- Новое магнитное поле помогает изучать сверхпроводники и открывает путь к разработке более надежных магнитов.
- Высокое энергопотребление резистивных магнитов стимулирует разработку гибридных и сверхпроводящих магнитов с меньшей затратой энергии.
- Китайские ученые установили сверхпроводимый магнит со стабильным полем в 42,02 Тесла.
- Рекордное достижение в Китае закладывает основу для разработки надежных магнитов, способных создавать еще более сильные магнитные поля и открывает путь к новой физике.
Китайские ученые создали рекордное магнитное поле
Резистивный магнит создает устойчивое магнитное поле в 42,02 Тесла, превзойдя таким образом предыдущее достижение в 41,4 тесла, установленное учеными в Национальной лаборатории сильных магнитных полей США в 2017 году.
Подобные резистивные магниты помогают учёным изучать особые свойства современных материалов. В частности, они позволяют исследовать сверхпроводники — вещества, которые могут проводить электричество без нагрева при очень низких температурах. Также с их помощью можно наблюдать новые физические явления и изменять состояние вещества.
По словам Йоахима Возницы, физика из Дрезденской лаборатории высокого магнитного поля в Германии, рекордный магнит в Китае закладывает основу для разработки надежных магнитов, способных выдерживать даже более сильные магнитные поля. Это достижение может "проложить путь исследователям к открытию новой физики".
В то же время такой магнит имеет и недостаток — значительное энергопотребление, что делает его дорогим в эксплуатации.
Например, резистивный магнит SHMFF нуждался в 32,3 МВт электроэнергии, чтобы достичь своего рекордного поля, что требовало сильного научного обоснования для использования такого ресурса. Так, для установки рекорда понадобилось 32,3 МВт электроэнергии. Поэтому сейчас идет разработка гибридных и полностью сверхпроводящих магнитов, которые могут создавать сильные магнитные поля с меньшими затратами энергии.
Ученые разрабатывают принципиально новый вид мягких роботов
Инженеры разработали метод, благодаря которому работы могут выполнять сложные функции без использования электричества. В частности, исследователи Королевского колледжа Лондона разработали новый тип крошечной схемы, взаимодействующей посредством изменения давления жидкости.
Это впервые в мире открывает возможность создания нового поколения роботов, чьи тела могли бы работать вне зависимости от встроенного центра управления, а это пространство потенциально может быть использовано для более сложного программного обеспечения на основе искусственного интеллекта.
В издании рассказали, что мягкие работы известны своей гибкостью и безопасностью. Их стали использовать в разных сферах. В основном эти работы руководствуются системами с использованием электромагнитных клапанов, регуляторов и насосов, поэтому их мобильность ограничивается.
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