Путь к новой физике. Китайские ученые создали рекордное магнитное поле

Исследователи из Лаборатории сильных магнитных полей Китайской академии наук установили новый мировой рекорд, создав магнитное поле, в 800 тыс. раз сильнее, чем на Земле.

Китайские ученые создали рекордное магнитное поле

Резистивный магнит создает устойчивое магнитное поле в 42,02 Тесла, превзойдя таким образом предыдущее достижение в 41,4 тесла, установленное учеными в Национальной лаборатории сильных магнитных полей США в 2017 году.

Подобные резистивные магниты помогают учёным изучать особые свойства современных материалов. В частности, они позволяют исследовать сверхпроводники — вещества, которые могут проводить электричество без нагрева при очень низких температурах. Также с их помощью можно наблюдать новые физические явления и изменять состояние вещества.

По словам Йоахима Возницы, физика из Дрезденской лаборатории высокого магнитного поля в Германии, рекордный магнит в Китае закладывает основу для разработки надежных магнитов, способных выдерживать даже более сильные магнитные поля. Это достижение может "проложить путь исследователям к открытию новой физики".

В то же время такой магнит имеет и недостаток — значительное энергопотребление, что делает его дорогим в эксплуатации.

Например, резистивный магнит SHMFF нуждался в 32,3 МВт электроэнергии, чтобы достичь своего рекордного поля, что требовало сильного научного обоснования для использования такого ресурса. Так, для установки рекорда понадобилось 32,3 МВт электроэнергии. Поэтому сейчас идет разработка гибридных и полностью сверхпроводящих магнитов, которые могут создавать сильные магнитные поля с меньшими затратами энергии.

Проблема высокого энергопотребления стимулирует разработку гибридных и сверхпроводящих магнитов, которые могут создавать сильные магнитные поля с меньшей энергией. ... Хотя ожидается, что эти новые магниты будут дешевле в эксплуатации, чем резистивные магниты, они также имеют свои проблемы, такие как более высокая стоимость строительства и сложные системы охлаждения. Поделиться

Ученые разрабатывают принципиально новый вид мягких роботов

Инженеры разработали метод, благодаря которому работы могут выполнять сложные функции без использования электричества. В частности, исследователи Королевского колледжа Лондона разработали новый тип крошечной схемы, взаимодействующей посредством изменения давления жидкости.

Это впервые в мире открывает возможность создания нового поколения роботов, чьи тела могли бы работать вне зависимости от встроенного центра управления, а это пространство потенциально может быть использовано для более сложного программного обеспечения на основе искусственного интеллекта.

В издании рассказали, что мягкие работы известны своей гибкостью и безопасностью. Их стали использовать в разных сферах. В основном эти работы руководствуются системами с использованием электромагнитных клапанов, регуляторов и насосов, поэтому их мобильность ограничивается.