Путь к новой физике. Китайские ученые создали рекордное магнитное поле
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Путь к новой физике. Китайские ученые создали рекордное магнитное поле

Магнитное поле
Читати українською
Источник:  Interesting Engineering

Исследователи из Лаборатории сильных магнитных полей Китайской академии наук установили новый мировой рекорд, создав магнитное поле, в 800 тыс. раз сильнее, чем на Земле.

Главные тезисы

  • Китайские ученые установили рекордное магнитное поле, превышающее предыдущие достижения в 800 000 раз.
  • Новое магнитное поле помогает изучать сверхпроводники и открывает путь к разработке более надежных магнитов.
  • Высокое энергопотребление резистивных магнитов стимулирует разработку гибридных и сверхпроводящих магнитов с меньшей затратой энергии.
  • Китайские ученые установили сверхпроводимый магнит со стабильным полем в 42,02 Тесла.
  • Рекордное достижение в Китае закладывает основу для разработки надежных магнитов, способных создавать еще более сильные магнитные поля и открывает путь к новой физике.

Китайские ученые создали рекордное магнитное поле

Резистивный магнит создает устойчивое магнитное поле в 42,02 Тесла, превзойдя таким образом предыдущее достижение в 41,4 тесла, установленное учеными в Национальной лаборатории сильных магнитных полей США в 2017 году.

Подобные резистивные магниты помогают учёным изучать особые свойства современных материалов. В частности, они позволяют исследовать сверхпроводники — вещества, которые могут проводить электричество без нагрева при очень низких температурах. Также с их помощью можно наблюдать новые физические явления и изменять состояние вещества.

По словам Йоахима Возницы, физика из Дрезденской лаборатории высокого магнитного поля в Германии, рекордный магнит в Китае закладывает основу для разработки надежных магнитов, способных выдерживать даже более сильные магнитные поля. Это достижение может "проложить путь исследователям к открытию новой физики".

В то же время такой магнит имеет и недостаток — значительное энергопотребление, что делает его дорогим в эксплуатации.

Например, резистивный магнит SHMFF нуждался в 32,3 МВт электроэнергии, чтобы достичь своего рекордного поля, что требовало сильного научного обоснования для использования такого ресурса. Так, для установки рекорда понадобилось 32,3 МВт электроэнергии. Поэтому сейчас идет разработка гибридных и полностью сверхпроводящих магнитов, которые могут создавать сильные магнитные поля с меньшими затратами энергии.

Проблема высокого энергопотребления стимулирует разработку гибридных и сверхпроводящих магнитов, которые могут создавать сильные магнитные поля с меньшей энергией. ... Хотя ожидается, что эти новые магниты будут дешевле в эксплуатации, чем резистивные магниты, они также имеют свои проблемы, такие как более высокая стоимость строительства и сложные системы охлаждения.

Ученые разрабатывают принципиально новый вид мягких роботов

Инженеры разработали метод, благодаря которому работы могут выполнять сложные функции без использования электричества. В частности, исследователи Королевского колледжа Лондона разработали новый тип крошечной схемы, взаимодействующей посредством изменения давления жидкости.

Это впервые в мире открывает возможность создания нового поколения роботов, чьи тела могли бы работать вне зависимости от встроенного центра управления, а это пространство потенциально может быть использовано для более сложного программного обеспечения на основе искусственного интеллекта.

В издании рассказали, что мягкие работы известны своей гибкостью и безопасностью. Их стали использовать в разных сферах. В основном эти работы руководствуются системами с использованием электромагнитных клапанов, регуляторов и насосов, поэтому их мобильность ограничивается.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Исследователи обнаружили 70 тыс уникальных вирусов с помощью ИИ
Вирус
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Исследователи подтвердили одну из теорий Дарвина. О чем идет речь
Горная гаичка
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Исследователи предупреждают о серьезной опасности медицинских советов от ИИ
Microsoft Copilot

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?