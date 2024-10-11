Исследователи обнаружили 70 тыс уникальных вирусов с помощью ИИ

Ученые с помощью искусственного интеллекта обнаружили в окружающей среде более 70 тысяч ранее неизвестных вирусов. Многие из них "проживают" в экстремальных условиях.

ИИ помог ученым найти 70 тыс новых вирусов

Об этом говорится в исследовании китайско-австралийской группы ученых, опубликованном в научном журнале Cell.

Вирусы — это вездесущие микроорганизмы, которые инфицируют людей, животных, растения и даже бактерии. Однако лишь небольшая их часть известна для науки.

В 2022 году вышло исследование, в котором ученые проанализировали 5,7 млн геномных образцов, заархивированных в общедоступных базах данных, и обнаружили почти 132 тыс. новых РНК-вирусов. Однако они быстро эволюционируют, поэтому имеющиеся методы идентификации РНК-вирусов часто пропускают многие из них.

Самый распространенный метод заключается в поиске участка генома, кодирующего ключевой белок, используемый в репликации РНК — РНК-зависимая РНК-полимераза (RdRp). Но если последовательность, кодирующая этот белок в вирусе, отличается от какой-либо другой известной последовательности, исследователи не могут его распознать.

В новом исследовании ученые решили обнаружить ранее нераспознанные вирусы в общедоступных образцах генома.

Они разработали модель под названием LucaProt, используя архитектуру, лежащую в основе ChatGPT. Ученые скачали в нее данные секвенирования и прогнозирования белков ESMFold. Затем они научили модель распознавать вирусные RdRp, благодаря чему она смогла находить последовательности, кодирующие эти ферменты, в большом массиве геномных данных. Поделиться

Посредством этого метода исследователи идентифицировали около 160 тысяч РНК-вирусов. Некоторые из них были очень длинными и находились в экстремальных условиях — в горячих источниках, соленых озерах и в воздухе.

Оказалось, что почти 70,5 тыс. вирусов уникальны и ранее не известны для науки.

По словам эволюционной вирусологии из Австралийского центра готовности к болезням Джеки Махар, этот подход является перспективным "для расширения вирусосферы". Характеристика вирусов поможет исследователям понять происхождение микробов и то, как они эволюционировали в разных организмах.

Кроме того, расширение пула известных вирусов облегчает поиск схожих.

Сейчас ученые разрабатывают модель, которая могла бы определить хозяев обнаруженных РНК-вирусов. Это должно помочь понять их роль в экологических нишах.

Особый интерес вызывает вопрос, может ли какой-либо из новых вирусов инфицировать археи — одноклеточные организмы, не имеющие ядра и похожие на бактерии.

Что известно о распространении опасных для людей вирусов из пушных ферм в Китае.

Исследователи провели анализы ДНК и РНК 461 животного, подавляющее большинство из которых проживало на пушных фермах.

Объектами исследования стали животные, умершие в результате инфекционных заболеваний на фермах в Китае. Поделиться

В образцах вирусологи обнаружили около 125 вирусов, в том числе коронавирусы, уже приведшие к вспышке пандемии COVID-19 в 2020 году.