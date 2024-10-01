В африканской Руанде фиксируют вспышку вируса Марбург, среди симптомов которого рвота и кровотечение. Известно, что от инфекции умерло уже 9 человек.

Что известно о вспышке вируса Марбург в Руанде

По данным министерства здравоохранения, в Руанде зафиксировано девять смертей в результате первой вспышки вируса Марбург и подтверждено, что 18 пациентов находятся в изоляции, — подчеркивают журналисты издания. Поделиться

Подчеркивается, что среди погибших преимущественно работники системы здравоохранения отделения интенсивной терапии в столице Кигали.

Для предотвращения распространения вируса власти Руанды ограничили до полусотни количество людей, которые могут участвовать в похоронах.

Врачи

Журналисты издания отмечают, что вирус Марбург вызывает тяжелую геморрагическую лихорадку и убивает около 88% инфицированных.

Среди симптомов, летаргия, лихорадка, сильные головные боли, рвота и диарея.

В конце первой недели болезни у многих пациентов среди симптомов появляется кровотечение.

В частности, в тяжелых случаях может идти кровь из носа, десен и глаз. Появление крови в рвотных массах, моче и кале говорит о внутреннем кровотечении.

Заболевание впервые было выявлено почти шесть десятилетий назад, когда вспышки произошли одновременно в лабораториях в Марбурге и Франкфурте в Германии, а также в столице Сербии Белграде. Другие недавние вспышки произошли в Уганде, Гане и Танзании, говорится в материале издания. Поделиться

Что известно об угрозе новой пандемии в результате болезни X

По словам доктора медицинских наук у профессора Ольги Голубовской, на всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждалась угроза распространения новой пандемии в результате так называемой "болезни Х".

Эпидемиолог также подтвердила прогноз Комитета по мониторингу и прогнозирования рисков для здоровья Франции, в котором среди самых опасных болезней в течение ближайших 5 лет указываются инфекции, которые могут передаваться от животных людям.

На проходившем в январе этого года Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе представителями ВОЗ было спрогнозировано, что человечество пострадает от новой болезни, на фоне которой COVID-19 покажется не такой страшной.

О ее появлении стало известно еще в 2018 году, когда ВОЗ включила болезнь Х в список заболеваний, которые необходимо исследовать во избежание новой пандемии.

В настоящее время представители ВОЗ считают, что болезнь Х может вызвать в 20 раз больше смертей, чем Covid-19.