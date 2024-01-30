Ученые обнаружили связь между древними вирусами и развитием эмбриона человека

Ученые из Испанского национального центра исследования рака (CNIO) обнаружили влияние древних вирусов на эволюцию эмбрионального типа развития сложных организмов.

Что известно о влиянии древних вирусов на эмбриональное развитие сложных организмов

По информации исследователей, выяснилось, что ключевая ранняя стадия эмбрионального развития связана с древним вирусом, ставшим частью ДНК сложных организмов более 500 млн лет назад.

В частности, ученые обнаружили в ДНК человека генетический материал эндогенных ретровирусов, атаковавших древнейшие организмы на Земле.

Исследователи указывают, что доля этого вируса в ДНК человека составляет не менее 8-10% от общей информации.

Связь между вирусами и ростом эмбриона установили ученые, создававшие искусственные эмбрионы и разрабатывавшие регенеративные лекарства.

До недавнего времени эти вирусные остатки считались мусорной ДНК, генетическим материалом, непригодным для использования или даже вредным. Интуитивно считалось, что наличие вирусов в геноме свидетельствует о чем-то нехорошем, – объясняет биолог Серхио де ла Роса из CNIO. Поделиться

Однако учёные изучали определенные модели на мышах.

Что известно о вирусе, который влияет на развитие эмбриона

Команда смогла идентифицировать белок ретровируса под названием MERVL-gag.

Он помогает управлять темпом развития эмбриона практически через несколько часов после оплодотворения.

Ключевое развитие, о котором идет речь, состоит в том, что первые несколько тотипотентных клеток (способных стать любой из клеток, образующих весь организм) порождают плюрипотентные клетки (способны стать клетками, образующими любую ткань тела, но не ткань плаценты). ).

Ученые исследовали, что на MERVL-gag влияет ген под названием URI, который считается важным в разрешении молекул стать плюрипотентными.