Науковці виявили зв'язок між стародавніми вірусами та розвитком ембріона людини

Науковці з з Іспанського національного центру дослідження раку (CNIO) виявили вплив стародавніх вірусів на еволюцію ембріонального типу розвитку складних організмів.

Що відомо про вплив стародавніх вірусів на ембріональний розвиток складних організмів

За інформацією дослідників, з’ясувалось, що ключова рання стадія ембріонального розвитку пов’язана зі стародавнім вірусом, який став частиною ДНК складних організмів більше 500 млн років тому.

Зокрема, науковці виявили у ДНК людини генетичний матеріал ендогенних ретровірусів, які атакували найдавніші організми на Землі.

Дослідники вказують на те, що частка цього вірусу у ДНК людини становить не менше 8-10% від загальної інформації.

Зв'язок між вірусами та ростом ембріона встановили науковці, які створювали штучні ембріони та розробляли регенеративні ліки.

До недавнього часу ці вірусні залишки вважалися сміттєвою ДНК, генетичним матеріалом, який був непридатним для використання або навіть шкідливим. Інтуїтивно вважалося, що наявність вірусів у геномі свідчить про щось недобре, - пояснює біолог Серхіо де ла Роса з CNIO. Поширити

Однак вчені вивчали певні моделі на мишах.

Що відомо про вірус, який впливає на розвиток ембріону

Команда змогла ідентифікувати ретровірусний білок під назвою MERVL-gag.

Він допомагає керувати темпом розвитку ембріона буквально через кілька годин після запліднення.

Ключовий розвиток, про який ідеться, полягає в тому, що перші кілька тотипотентних клітин (здатних стати будь-якою з клітин, що утворюють весь організм) породжують плюрипотентні клітини (здатні стати клітинами, які утворюють будь-яку тканину тіла, але не тканину плаценти).

Вчені дослідили, що на MERVL-gag впливає ген під назвою URI, який вважається важливим у дозволі молекулам стати плюрипотентними.