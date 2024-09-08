По информации международной группы исследователей, пушные фермы на территории Китая представляют опасность для людей, поскольку среди животных активно распространяются опасные для людей вирусы.
Главные тезисы
- Пушные фермы в Китае содержат опасные вирусы, которые могут перейти на людей из-за тесного контакта с животными, вызвавшие пандемию COVID-19.
- Более 125 вирусов обнаружено у норок, морских свинок и ондатр на пушных фермах, что представляет угрозу для здоровья человека.
- Умершие животные также были инфицированы гриппом типа А, корью, вирусами японского энцефалита, денге, желтой лихорадкой, вирусами западного Нила и эпидемическим паротитом.
- Пушные фермы подлежат усиленному надзору для предотвращения возможных вспышек инфекционных заболеваний, ученые выражают беспокойство из-за риска эволюции вирусов и их возможного перехода на людей.
- Исследователи подчеркивают необходимость контроля над пушными фермами, чтобы предотвратить возможные угрозы общественного здоровья и эволюцию вирусов.
Что известно о распространении опасных для людей вирусов с пушных ферм в Китае.
Исследователи провели анализы ДНК и РНК 461 животного, подавляющее большинство из которых проживало на пушных фермах.
Объектами исследования стали животные, умершие в результате инфекционных заболеваний на фермах в Китае.
В образцах вирусологи обнаружили около 125 вирусов, в том числе коронавирусы, уже приведшие к вспышке пандемии COVID-19 в 2020 году.
Более 100 из них содержались в организмах норок, морских свинок и ондатр, выращиваемых для получения ценного меха.
Какие опасные вирусы распространяются через животных на пушных фермах
У умерших животных также обнаружили:
грипп типа А, что ежегодно влечет за собой сезонные эпидемии среди людей;
корь;
вирус японского энцефалита, связанный с лихорадкой Денге, желтой лихорадкой и вирусами Западного Нила;
эпидемический паротит, известный в народе как "свинка".
Кроме этого, было обнаружено 36 вирусов новых вирусов, которые до этого официально не были задокументированы.
Еще 39 — имеют риск перехода между видами — 11 из них ранее инфицировали людей.
Кроме того, у одной ондатры отследили первый в истории случай заражения птичьим гриппом типа H6N2.
Этот вариант птичьего вируса адаптирован к курам. В первый раз его распространение зафиксировали в Южной Африке в 2001 году.
Исследователи отмечают, что носителями наиболее опасных вирусов могли стать норки и енотовидные собаки.
В частности, у двух норок, умерших на одной из ферм, обнаружили мутировавший вирус и передавшийся им от летучих мышей.
Ученые подчеркивают, что это демонстрирует распространение возбудителей опасных инфекций от представителей дикой природы до выращенных на фермах пушных животных, которые находятся в тесном контакте с людьми.
Исследователи считают, что пушные фермы должны подлежать усиленному надзору для того, чтобы эффективно отслеживать потенциальные вспышки инфекционных заболеваний.
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