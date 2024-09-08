По информации международной группы исследователей, пушные фермы на территории Китая представляют опасность для людей, поскольку среди животных активно распространяются опасные для людей вирусы.

Что известно о распространении опасных для людей вирусов с пушных ферм в Китае.

Исследователи провели анализы ДНК и РНК 461 животного, подавляющее большинство из которых проживало на пушных фермах.

Объектами исследования стали животные, умершие в результате инфекционных заболеваний на фермах в Китае.

В образцах вирусологи обнаружили около 125 вирусов, в том числе коронавирусы, уже приведшие к вспышке пандемии COVID-19 в 2020 году.

Пушная ферма

Более 100 из них содержались в организмах норок, морских свинок и ондатр, выращиваемых для получения ценного меха.

Какие опасные вирусы распространяются через животных на пушных фермах

У умерших животных также обнаружили:

грипп типа А, что ежегодно влечет за собой сезонные эпидемии среди людей;

корь;

вирус японского энцефалита, связанный с лихорадкой Денге, желтой лихорадкой и вирусами Западного Нила;

эпидемический паротит, известный в народе как "свинка".

Кроме этого, было обнаружено 36 вирусов новых вирусов, которые до этого официально не были задокументированы.

Еще 39 — имеют риск перехода между видами — 11 из них ранее инфицировали людей.

Кроме того, у одной ондатры отследили первый в истории случай заражения птичьим гриппом типа H6N2.

Этот вариант птичьего вируса адаптирован к курам. В первый раз его распространение зафиксировали в Южной Африке в 2001 году.

Исследователи отмечают, что носителями наиболее опасных вирусов могли стать норки и енотовидные собаки.

Интересно, что мы видим это разнообразие известных и потенциальных зоонозов, которые проявляются и передаются между таким количеством разных типов животных и на таких обширных географических территориях, отметил соавтор исследования, доцент Университета Упсалы в Швеции, Джон Петтерссон. Поделиться

В частности, у двух норок, умерших на одной из ферм, обнаружили мутировавший вирус и передавшийся им от летучих мышей.

Ученые подчеркивают, что это демонстрирует распространение возбудителей опасных инфекций от представителей дикой природы до выращенных на фермах пушных животных, которые находятся в тесном контакте с людьми.

Исследователи считают, что пушные фермы должны подлежать усиленному надзору для того, чтобы эффективно отслеживать потенциальные вспышки инфекционных заболеваний.