Ученые бьют тревогу из-за распространения новых опасных вирусов из Китая
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые бьют тревогу из-за распространения новых опасных вирусов из Китая

Пушная ферма
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Источник:  IFLScience

По информации международной группы исследователей, пушные фермы на территории Китая представляют опасность для людей, поскольку среди животных активно распространяются опасные для людей вирусы.

Главные тезисы

  • Пушные фермы в Китае содержат опасные вирусы, которые могут перейти на людей из-за тесного контакта с животными, вызвавшие пандемию COVID-19.
  • Более 125 вирусов обнаружено у норок, морских свинок и ондатр на пушных фермах, что представляет угрозу для здоровья человека.
  • Умершие животные также были инфицированы гриппом типа А, корью, вирусами японского энцефалита, денге, желтой лихорадкой, вирусами западного Нила и эпидемическим паротитом.
  • Пушные фермы подлежат усиленному надзору для предотвращения возможных вспышек инфекционных заболеваний, ученые выражают беспокойство из-за риска эволюции вирусов и их возможного перехода на людей.
  • Исследователи подчеркивают необходимость контроля над пушными фермами, чтобы предотвратить возможные угрозы общественного здоровья и эволюцию вирусов.

Что известно о распространении опасных для людей вирусов с пушных ферм в Китае.

Исследователи провели анализы ДНК и РНК 461 животного, подавляющее большинство из которых проживало на пушных фермах.

Объектами исследования стали животные, умершие в результате инфекционных заболеваний на фермах в Китае.

В образцах вирусологи обнаружили около 125 вирусов, в том числе коронавирусы, уже приведшие к вспышке пандемии COVID-19 в 2020 году.

Пушные фермы в Китае несут угрозу распространения опасных вирусов
Пушная ферма

Более 100 из них содержались в организмах норок, морских свинок и ондатр, выращиваемых для получения ценного меха.

Какие опасные вирусы распространяются через животных на пушных фермах

У умерших животных также обнаружили:

  • грипп типа А, что ежегодно влечет за собой сезонные эпидемии среди людей;

  • корь;

  • вирус японского энцефалита, связанный с лихорадкой Денге, желтой лихорадкой и вирусами Западного Нила;

  • эпидемический паротит, известный в народе как "свинка".

Кроме этого, было обнаружено 36 вирусов новых вирусов, которые до этого официально не были задокументированы.

Еще 39 — имеют риск перехода между видами — 11 из них ранее инфицировали людей.

Кроме того, у одной ондатры отследили первый в истории случай заражения птичьим гриппом типа H6N2.

Этот вариант птичьего вируса адаптирован к курам. В первый раз его распространение зафиксировали в Южной Африке в 2001 году.

Исследователи отмечают, что носителями наиболее опасных вирусов могли стать норки и енотовидные собаки.

Интересно, что мы видим это разнообразие известных и потенциальных зоонозов, которые проявляются и передаются между таким количеством разных типов животных и на таких обширных географических территориях, отметил соавтор исследования, доцент Университета Упсалы в Швеции, Джон Петтерссон.

В частности, у двух норок, умерших на одной из ферм, обнаружили мутировавший вирус и передавшийся им от летучих мышей.

Ученые подчеркивают, что это демонстрирует распространение возбудителей опасных инфекций от представителей дикой природы до выращенных на фермах пушных животных, которые находятся в тесном контакте с людьми.

Исследователи считают, что пушные фермы должны подлежать усиленному надзору для того, чтобы эффективно отслеживать потенциальные вспышки инфекционных заболеваний.

Для вирусов это благоприятные условия, поскольку возможность инфицировать многих особей разных видов может помочь эволюционировать вирусу. После адаптации одним из новых видов могут быть люди, — объясняет Петтерссон.

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