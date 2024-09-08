За інформацією міжнародної групи дослідників, хутрові ферми на території Китаю становлять небезпеку для людей, оскільки серед тварин активно поширюються небезпечні для людей віруси.

Що відомо про поширення небезпечних для людей вірусів з хутрових ферм у Китаї

Дослідники провели аналізи ДНК і РНК 461 тварини, переважна більшість з яких проживала на хутрових фермах.

Зазначається, що об’єктами дослідження стали тварини, що померли внаслідок інфекційних захворювань на фермах у Китаї.

У зразках вірусологи виявили близько 125 вірусів, зокрема коронавіруси, що вже призвели до спалаху пандемії COVID-19 у 2020 році.

Хутрова ферма

Понад 100 з них містилися в організмах норок, морських свинок та ондатр, яких вирощують для отримання цінного хутра.

Які небезпечні віруси поширюються через тварин на хутрових фермах

У померлих тварин також виявили:

грип типу А, що щороку спричиняє сезонні епідемії серед людей;

кір;

вірус японського енцефаліту, який пов’язаний з гарячкою Денге, жовтою лихоманкою та вірусами Західного Нілу;

епідемічний паротит, відомий у народі як "свинка".

Окрім цього було виявлено 36 вірусів нових вірусів, які до цього офіційно не були задокументовані.

Ще 39 — мають ризик переходу між видами — 11 з них раніше інфікували людей.

Крім того, в однієї ондатри відстежили перший в історії випадок зараження пташиним грипом типу H6N2.

Цей варіант пташиного вірусу адаптований до курей. Уперше його поширення зафіксували в Південній Африці в 2001 році.

Дослідники зазначають, що носіями найбільш небезпечних вірусів могли стати норки та єнотоподібні собаки.

Цікаво, що ми бачимо це розмаїття відомих і потенційних зоонозів, які виявляються та передаються між такою кількістю різних типів тварин і на таких великих географічних територіях, — зазначив співавтор дослідження, доцент Університету Упсали у Швеції, Джон Петтерссон. Поширити

Зокрема, у двох норок, що померли на одній з ферм, виявили вірус, що мутував і передався їм від кажанів.

Науковці підкреслюють, що це демонструє поширення збудників небезпечних інфекцій від представників дикої природи до вирощених на фермах хутрових тварин, які перебувають у тісному контакті з людьми.

Дослідники вважають, що хутрові ферми повинні підлягати посиленому нагляду для того, щоб ефективно відстежувати потенційні спалахи інфекційних захворювань.