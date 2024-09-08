За інформацією міжнародної групи дослідників, хутрові ферми на території Китаю становлять небезпеку для людей, оскільки серед тварин активно поширюються небезпечні для людей віруси.
Головні тези:
- Хутрові ферми у Китаї містять небезпечні віруси, які можуть перейти на людей через тісний контакт з тваринами.
- Дослідники виявили понад 125 вірусів у тваринах, зокрема коронавіруси, що вже викликали пандемію COVID-19.
- Більшість небезпечних вірусів виявлено у норок, морських свинок та ондатр, що вирощуються на хутрових фермах.
- Експерти закликають до посиленого контролю над хутровими фермами для запобігання можливих спалахів інфекційних захворювань.
- Поширення небезпечних вірусів турбує наукову спільноту через ризик еволюції та можливого переходу на людей.
Що відомо про поширення небезпечних для людей вірусів з хутрових ферм у Китаї
Дослідники провели аналізи ДНК і РНК 461 тварини, переважна більшість з яких проживала на хутрових фермах.
Зазначається, що об’єктами дослідження стали тварини, що померли внаслідок інфекційних захворювань на фермах у Китаї.
У зразках вірусологи виявили близько 125 вірусів, зокрема коронавіруси, що вже призвели до спалаху пандемії COVID-19 у 2020 році.
Понад 100 з них містилися в організмах норок, морських свинок та ондатр, яких вирощують для отримання цінного хутра.
Які небезпечні віруси поширюються через тварин на хутрових фермах
У померлих тварин також виявили:
грип типу А, що щороку спричиняє сезонні епідемії серед людей;
кір;
вірус японського енцефаліту, який пов’язаний з гарячкою Денге, жовтою лихоманкою та вірусами Західного Нілу;
епідемічний паротит, відомий у народі як "свинка".
Окрім цього було виявлено 36 вірусів нових вірусів, які до цього офіційно не були задокументовані.
Ще 39 — мають ризик переходу між видами — 11 з них раніше інфікували людей.
Крім того, в однієї ондатри відстежили перший в історії випадок зараження пташиним грипом типу H6N2.
Цей варіант пташиного вірусу адаптований до курей. Уперше його поширення зафіксували в Південній Африці в 2001 році.
Дослідники зазначають, що носіями найбільш небезпечних вірусів могли стати норки та єнотоподібні собаки.
Зокрема, у двох норок, що померли на одній з ферм, виявили вірус, що мутував і передався їм від кажанів.
Науковці підкреслюють, що це демонструє поширення збудників небезпечних інфекцій від представників дикої природи до вирощених на фермах хутрових тварин, які перебувають у тісному контакті з людьми.
Дослідники вважають, що хутрові ферми повинні підлягати посиленому нагляду для того, щоб ефективно відстежувати потенційні спалахи інфекційних захворювань.
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