Вчені б'ють на сполох через поширення нових небезпечних вірусів з Китаю
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Вчені б'ють на сполох через поширення нових небезпечних вірусів з Китаю

Хутрова ферма
Джерело:  IFLScience

За інформацією міжнародної групи дослідників, хутрові ферми на території Китаю становлять небезпеку для людей, оскільки серед тварин активно поширюються небезпечні для людей віруси. 

Головні тези:

  • Хутрові ферми у Китаї містять небезпечні віруси, які можуть перейти на людей через тісний контакт з тваринами.
  • Дослідники виявили понад 125 вірусів у тваринах, зокрема коронавіруси, що вже викликали пандемію COVID-19.
  • Більшість небезпечних вірусів виявлено у норок, морських свинок та ондатр, що вирощуються на хутрових фермах.
  • Експерти закликають до посиленого контролю над хутровими фермами для запобігання можливих спалахів інфекційних захворювань.
  • Поширення небезпечних вірусів турбує наукову спільноту через ризик еволюції та можливого переходу на людей.

Що відомо про поширення небезпечних для людей вірусів з хутрових ферм у Китаї

Дослідники провели аналізи ДНК і РНК 461 тварини, переважна більшість з яких проживала на хутрових фермах.

Зазначається, що об’єктами дослідження стали тварини, що померли внаслідок інфекційних захворювань на фермах у Китаї.

У зразках вірусологи виявили близько 125 вірусів, зокрема коронавіруси, що вже призвели до спалаху пандемії COVID-19 у 2020 році.

Хутрові ферми у Китаї несуть загрозу поширення небезпечних вірусів
Хутрова ферма

Понад 100 з них містилися в організмах норок, морських свинок та ондатр, яких вирощують для отримання цінного хутра.

Які небезпечні віруси поширюються через тварин на хутрових фермах

У померлих тварин також виявили:

  • грип типу А, що щороку спричиняє сезонні епідемії серед людей;

  • кір;

  • вірус японського енцефаліту, який пов’язаний з гарячкою Денге, жовтою лихоманкою та вірусами Західного Нілу;

  • епідемічний паротит, відомий у народі як "свинка".

Окрім цього було виявлено 36 вірусів нових вірусів, які до цього офіційно не були задокументовані.

Ще 39 — мають ризик переходу між видами — 11 з них раніше інфікували людей.

Крім того, в однієї ондатри відстежили перший в історії випадок зараження пташиним грипом типу H6N2.

Цей варіант пташиного вірусу адаптований до курей. Уперше його поширення зафіксували в Південній Африці в 2001 році.

Дослідники зазначають, що носіями найбільш небезпечних вірусів могли стати норки та єнотоподібні собаки.

Цікаво, що ми бачимо це розмаїття відомих і потенційних зоонозів, які виявляються та передаються між такою кількістю різних типів тварин і на таких великих географічних територіях, — зазначив співавтор дослідження, доцент Університету Упсали у Швеції, Джон Петтерссон.

Зокрема, у двох норок, що померли на одній з ферм, виявили вірус, що мутував і передався їм від кажанів.

Науковці підкреслюють, що це демонструє поширення збудників небезпечних інфекцій від представників дикої природи до вирощених на фермах хутрових тварин, які перебувають у тісному контакті з людьми.

Дослідники вважають, що хутрові ферми повинні підлягати посиленому нагляду для того, щоб ефективно відстежувати потенційні спалахи інфекційних захворювань.

Для вірусів це сприятливі умови, оскільки можливість інфікувати багатьох особин різних видів може допомогти вірусу еволюціонувати. Після адаптації одним із нових видів можуть бути люди, — пояснює Петтерссон.

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