В Африці фіксують спалах смертельно небезпечного вірусу

В африканській Руанді фіксують спалах вірусу Марбург, серед симптомів якого блювота і кровотеча. Відомо, що від інфекції померло вже 9 людей.

Що відомо про спалах вірусу Марбург у Руанді

За даними міністерства охорони здоров'я, в Руанді зафіксовано дев'ять смертей в результаті першого спалаху вірусу Марбург і підтверджено, що 18 пацієнтів перебувають в ізоляції, — підкреслюють журналісти видання. Поширити

Підкреслюється, що серед загиблих переважно працівники системи охорони здоров’я із відділення інтенсивної терапії у столиці Кігалі.

Для запобігання поширенню вірусу, влада Руанди обмежила до півсотні кількість людей, які можуть брати участь у похороні.

Лікарі

Журналісти видання зазначають, вірус Марбург викликає важку геморагічну лихоманку і вбиває близько 88% інфікованих.

Серед симптомів, летаргія, лихоманка, сильні головні болі, блювання і діарея.

Наприкінці першого тижня хвороби у багатьох пацієнтів серед симптомів з’являється кровотеча.

Зокрема, у важких випадках може йти кров із носа, ясен та очей. Поява крові в блювотних масах, сечі та калі говорить про внутрішню кровотечу.

Захворювання було вперше виявлено майже шість десятиліть тому, коли спалахи сталися одночасно у лабораторіях у Марбурзі та Франкфурті в Німеччині, а також у столиці Сербії Белграді. Інші недавні спалахи сталися в Уганді, Гані та Танзанії, — зазначається у матеріалі видання. Поширити

Що відомо про загрозу нової пандемії внаслідок хвороби X

За словами доктора медичних наук у професора Ольги Голубовської, на сесвітньому економічному форумі в Давосі обговорювалась загроза поширення нової пандемії внаслідок так званої “хвороби Х”.

Епідеміолог також підтвердила прогноз Комітету з моніторингу та прогнозування ризиків для здоров'я Франції, у якому серед найнебезпечніших хвороб протягом найближчих 5 років вказуються інфекції, які можуть передаватись від тварин до людей.

На Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі, які проходив у січні цього року, представниками ВООЗ було спрогнозовано, що людство постраждає від нової хвороби, на тлі якої COVID-19 здасться не такою страшною.

Про її появу стало відомо ще в 2018 році, коли ВООЗ включила хворобу Х в список захворювань, які необхідно досліджувати, щоб уникнути нової пандемії.

Зараз представники ВООЗ вважають, що хвороба Х може викликати в 20 разів більше смертей, ніж Covid-19.