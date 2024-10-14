Проведенные специалистами недавние исследования обнаружили, что система искусственного интеллекта Microsoft Copilot предоставляет неточные и часто вредные для здоровья медицинские советы.

Что не так с медицинскими советами от Microsoft Copilot

По результатам исследования было зафиксировано, что ответы Microsoft Copilot на популярные медицинские вопросы от пользователей и информация о назначаемых пациентам лекарствах в большинстве случаев были неправильными и содержали вред для здоровья.

Отмечается, что аналитические модели ИИ от Microsoft, Google и Open AI часто становились объектами для критики из-за высокого уровня неточностей, определенного ожидания и ряда других проблем.

Microsoft Copilot

Но если неточность в результатах сгенерированного ответа при обычном поиске информации заканчивается только дезинформацией, то в случае медицинских рекомендаций это может привести к тяжелым последствиям и даже смерти.

По результатам исследования, опубликованного SciMex, соблюдение медицинских советов от Microsoft Copilot действительно чревато крайне серьезными последствиями.

Какую опасность представляют медицинские советы от Microsoft Copilot

В частности, в рамках исследования ученые проанализировали 500 ответов Microsoft Copilot на 10 наиболее популярных медицинских запросов от жителей США и ответы на вопросы по 50 наиболее часто назначаемым лекарствам.

24% ответов Copilot не согласовывались с установившимися медицинскими знаниями,

3% были откровенно неправильными,

только 54% ответов соответствовали научному консенсусу.

Исследование показало, что 42% ответов Copilot могут привести к умеренному или легкому вреду, тогда как 22% ответов могут нанести серьезный вред или даже смерть. Только 36% ответов были признаны безвредными.

Все чаще люди полностью полагаются на сгенерированные результаты этих инструментов как полноценный, безальтернативный и точный источник информации. Исследование демонстрирует, что такой подход опасен, особенно в вопросах медицинских рекомендаций.

Дополнительный риск заключается в том, что системы на основе искусственного интеллекта, такие как Microsoft Copilot, могут стать основным источником медицинской информации для людей, имеющих ограниченный доступ к медицинским работникам из-за их стоимости или доступности.