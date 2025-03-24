Політика Трампа збільшить кількість країн з ядерною зброєю — думка аналітиків

Під час холодної війни США і СРСР змогли домовитися про одне: поширення ядерної зброї шкідливе для всіх. Подібна впевненість зараз, за часів президентства Дональда Трампа, здається як ніколи слабкою. Усе через "поворот" президента США до Росії та зневажливе ставлення до НАТО.

Трамп “пробив” ядерну парасольку НАТО

Це змушує "старих союзників" — Німеччину, Польщу, Південну Корею та Японію — замислитися про те, що здавалося неймовірним: як підготуватися до потенційної відмови від ядерного щита США.

Феномен Трампа став потужним стимулом для голосів у країнах-союзниках США, які тепер вважають, що ядерна зброя в їхніх власних руках докорінно розв'язує проблему, створювану американською ненадійністю, — заявляє Анкіт Панда з аналітичного центру Фонду Карнегі.

Згідно з ДНЯЗ (Договором про нерозповсюдження ядерної зброї), кількість офіційних держав, що володіють ядерною зброєю, обмежена США, Росією, Китаєм, Францією і Великою Британією — п'ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН.

Індія, Ізраїль і Пакистан, які ніколи не підписували пакт, також розробили ядерну зброю, як і Північна Корея — єдина країна, що вийшла з ДНЯЗ. Аналітики побоюються, що якщо ДНЯЗ розпадеться, зокрема через відмову США від гарантій, світ може наблизитися до 15-25 держав з ядерною зброєю. Поширити

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що їхня країна повинна тепер вивчити питання про те, "чи може ядерний поділ або принаймні ядерна парасолька Великої Британії та Франції поширюватися і на них".

Німеччина розміщує у себе американську ядерну зброю з 1983 року. Сьогодні на авіабазі Бюхель, розташованій за 100 км на південь від Кельна, зберігається близько 20 американських ядерних бомб B61. При цьому німецькі чиновники намагаються підкреслити, що США не давали жодних ознак того, що вони збираються згорнути свій "ядерний щит".

Прем'єр-міністр Дональд Туск став першим лідером країни, який підняв ідею створення ядерної зброї або пошуку угоди про спільне її використання з Францією.

Президент Польщі Анджей Дуда, зі свого боку, заявив, що було б краще перемістити американські боєголовки до Польщі. При цьому у Польщі немає власних АЕС. Вона взяла на себе зобов'язання побудувати її протягом десятиліття, тому поки що їй не вистачає інфраструктури та досвіду інших європейських країн.

Дуда стверджує, що Польщі будуть потрібні "десятиліття" для створення власної ядерної зброї.

Неухильний прогрес власної програми ядерної зброї Північної Кореї, розквіт стосунків Кім Чен Ина з нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним та повернення Трампа до влади — усе це посилює глибоку тривогу в Південній Кореї за свою безпеку. Поширити

Підтримка набуття Південною Кореєю власної ядерної зброї розширюється і посилюється", — каже науковий співробітник державного аналітичного центру "Корейський інститут національного об'єднання" Сангсін Лі.

Унікальний статус Японії як єдиної країни, що стала жертвою атомної війни, зробив питання про отримання ядерної зброї впродовж усієї її повоєнної історії, мабуть, найбільшим політичним табу.

Японія рано підписала ДНЯЗ, але мирне використання ядерної енергії та відкриття збагачувального заводу на початку 1990-х років дали їй змогу накопичити значний запас матеріалу, який може бути використаний для створення власної зброї.