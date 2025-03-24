Политика Трампа увеличит количество стран с ядерным оружием — мнение аналитиков

Во время холодной войны США и СССР смогли договориться об одном: распространение ядерного оружия вредно всем. Подобная уверенность сейчас, при президентстве Дональда Трампа, кажется как никогда слабой. Все из-за "поворота" президента США к России и пренебрежительного отношения к НАТО.

Трамп "пробил" ядерный зонтик НАТО

Это заставляет "старых союзников" — Германию, Польшу, Южную Корею и Японию — задуматься о том, что казалось невероятным: как подготовиться к потенциальному отказу от ядерного щита США.

Феномен Трампа стал мощным стимулом для голосов в странах-союзниках США, которые теперь считают, что ядерное оружие в их собственных руках коренным образом решает проблему, создаваемую американской ненадежностью, — заявляет Анкит Панда из аналитического центра Фонда Карнеги.

Согласно ДНЯО (Договору о нераспространении ядерного оружия), количество официальных государств, обладающих ядерным оружием, ограничено США, Россией, Китаем, Францией и Великобританией — пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН.

Индия, Израиль и Пакистан, никогда не подписывавшие пакт, также разработали ядерное оружие, как и Северная Корея — единственная страна, вышедшая из ДНЯО. Аналитики опасаются, что если ДНЯО распадется, в частности из-за отказа США от гарантий, мир может приблизиться к 15-25 государствам с ядерным оружием. Поделиться

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что их страна должна теперь изучить вопрос о том, "может ли ядерный раздел или, по крайней мере, ядерный зонтик Великобритании и Франции распространяться и на них".

Германия размещает за собой американское ядерное оружие с 1983 года. Сегодня на авиабазе Бюхель, расположенной в 100 км к югу от Кельна, хранится около 20 американских ядерных бомб B61. При этом немецкие чиновники пытаются подчеркнуть, что США не давали никаких признаков того, что они собираются свернуть свой "ядерный щит".

Премьер-министр Дональд Туск стал первым лидером страны, поднявшим идею создания ядерного оружия или поиска соглашения о совместном его использовании с Францией.

Президент Польши Анджей Дуда со своей стороны заявил, что было бы лучше переместить американские боеголовки в Польшу. При этом у Польши нет собственных АЭС. Она обязалась построить ее в течение десятилетия, поэтому пока ей не хватает инфраструктуры и опыта других европейских стран.

Дуда утверждает, что Польше потребуются "десятилетия" для создания собственного ядерного оружия.

Неуклонный прогресс собственной программы ядерного оружия Северной Кореи, расцвет отношений Ким Чен Ина с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным и возвращение Трампа к власти все это усиливает глубокую тревогу в Южной Корее за свою безопасность. Поделиться

Поддержка приобретения Южной Кореей собственного ядерного оружия расширяется и усиливается", — говорит научный сотрудник государственного аналитического центра "Корейский институт национального объединения" Сангсин Ли.

Уникальный статус Японии как единственной страны, ставшей жертвой атомной войны, сделал вопрос о получении ядерного оружия на протяжении всей его послевоенной истории, пожалуй, величайшим политическим табу.

Япония рано подписала ДНЯО, но мирное использование ядерной энергии и открытие обогатительного завода в начале 1990-х годов позволило ей накопить значительный запас материала, который может быть использован для создания собственного оружия.