Помер відомий український боксер В’ячеслав Узелков

Представники Української федерації боксу повідомили про смерть відомого боксера та фітнес-тренера В’ячеслава Узелкова на 45 році життя.
Головні тези:
- В’ячеслав Узелков помер на 45 році життя, признаний український боксер і фітнес-тренер.
- Його смерть призвела до великої втрати в українському боксі, залишаючи слід в історії спорту.
- Узелков переніс інсульт у 2015 році, а пізніше опинився у лікарні внаслідок проблем з серцем.
- Спортсмен провів близько двох тижнів у комі та пройшов реабілітацію, але не зміг подолати важку хворобу.
- Кар'єра В’ячеслава Узелкова тривала 10 років, він займався тренерською діяльністю та брав участь у різних телепроектах.
Що відомо про причини смерті Узелкова
Відомо, що на початку року Узелкова екстренно госпіталізували до однієї з лікарень у Києві, де спортсмену провели операцію на серці.
Після цього він проходив етап реабілітації.
На своїй сторінці в Instagram спортсмен зізнався, що перебував на межі життя і смерті. Зокрема, він 2 тижні провів у комі.
Що відомо про кар’єру та успіхи Узелкова у боксі
В'ячеслав Узелков — відомий український боксер, який народився у Вінниці. З дитинства займався боксом, згодом став це робити на професійному рівні.
Дебютував на ринзі в 2004 році. Його боксерська кар’єра тривала 10 років. Згодом він почав свою тренерську діяльність та брав участь у зйомках телепроектів. У 2015 році стало відомо, що боксер переніс інсульт.
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