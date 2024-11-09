Помер відомий український боксер В’ячеслав Узелков

Представники Української федерації боксу повідомили про смерть відомого боксера та фітнес-тренера В’ячеслава Узелкова на 45 році життя.

Що відомо про причини смерті Узелкова

З глибоким сумом повідомляємо, що український бокс зазнав важкої втрати — пішов з життя В’ячеслав Узелков. Його ім’я назавжди залишиться в історії спорту, а приклад сили, стійкості та відданості своїй справі надихатиме майбутні покоління, — йдеться у повідомленні Української федерації боксу. Поширити

Відомо, що на початку року Узелкова екстренно госпіталізували до однієї з лікарень у Києві, де спортсмену провели операцію на серці.

Після цього він проходив етап реабілітації.

На своїй сторінці в Instagram спортсмен зізнався, що перебував на межі життя і смерті. Зокрема, він 2 тижні провів у комі.

Що відомо про кар’єру та успіхи Узелкова у боксі

В'ячеслав Узелков — відомий український боксер, який народився у Вінниці. З дитинства займався боксом, згодом став це робити на професійному рівні.

Дебютував на ринзі в 2004 році. Його боксерська кар’єра тривала 10 років. Згодом він почав свою тренерську діяльність та брав участь у зйомках телепроектів. У 2015 році стало відомо, що боксер переніс інсульт.