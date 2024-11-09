Помер відомий український боксер В’ячеслав Узелков
Категорія
Спорт
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Помер відомий український боксер В’ячеслав Узелков

Федерація Боксу України
В’ячеслав Узелков

Представники Української федерації боксу повідомили про смерть відомого боксера та фітнес-тренера В’ячеслава Узелкова на 45 році життя. 

Головні тези:

  • В’ячеслав Узелков помер на 45 році життя, признаний український боксер і фітнес-тренер.
  • Його смерть призвела до великої втрати в українському боксі, залишаючи слід в історії спорту.
  • Узелков переніс інсульт у 2015 році, а пізніше опинився у лікарні внаслідок проблем з серцем.
  • Спортсмен провів близько двох тижнів у комі та пройшов реабілітацію, але не зміг подолати важку хворобу.
  • Кар'єра В’ячеслава Узелкова тривала 10 років, він займався тренерською діяльністю та брав участь у різних телепроектах.

Що відомо про причини смерті Узелкова

З глибоким сумом повідомляємо, що український бокс зазнав важкої втрати — пішов з життя В’ячеслав Узелков. Його ім’я назавжди залишиться в історії спорту, а приклад сили, стійкості та відданості своїй справі надихатиме майбутні покоління, — йдеться у повідомленні Української федерації боксу.

Відомо, що на початку року Узелкова екстренно госпіталізували до однієї з лікарень у Києві, де спортсмену провели операцію на серці.

Після цього він проходив етап реабілітації.

На своїй сторінці в Instagram спортсмен зізнався, що перебував на межі життя і смерті. Зокрема, він 2 тижні провів у комі.

Що відомо про кар’єру та успіхи Узелкова у боксі

В'ячеслав Узелков — відомий український боксер, який народився у Вінниці. З дитинства займався боксом, згодом став це робити на професійному рівні. 

Дебютував на ринзі в 2004 році. Його боксерська кар’єра тривала 10 років. Згодом він почав свою тренерську діяльність та брав участь у зйомках телепроектів. У 2015 році стало відомо, що боксер переніс інсульт.

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