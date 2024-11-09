Умер известный украинский боксер Вячеслав Узелков
Категория
Спорт
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Умер известный украинский боксер Вячеслав Узелков

Федерация Бокса Украины
Вячеслав Узелков
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Представители Украинской федерации бокса сообщили о смерти известного боксера и фитнес-тренера Вячеслава Узелкова на 45 году жизни.

Главные тезисы

  • Вячеслав Узелков скончался на 45 году жизни, оставив большой след в украинском боксе и фитнес-сообществе.
  • Смерть спортсмена была вызвана проблемами с сердцем после инсульта, перенесенного в 2015 году.
  • Карьера Узелкова продолжалась 10 лет, после чего он стал заниматься тренерской деятельностью и принимать участие в телепроектах.
  • Имя Вячеслава Узелкова навсегда останется в истории украинского спорта, вдохновляя будущие поколения силой и стойкостью.
  • Боксер перенес инсульт в 2015 году и позже был госпитализирован из-за проблем с сердцем, не сумев побороть тяжелое заболевание.

Что известно о причинах смерти Узелкова

С глубокой грустью сообщаем, что украинский бокс понес тяжелую утрату — ушел из жизни Вячеслав Узелков. Его имя навсегда останется в истории спорта, а пример силы, стойкости и преданности своему делу будет вдохновлять будущие поколения, говорится в сообщении Украинской федерации бокса.

Известно, что в начале года Узелкова экстренно госпитализировали в одну из больниц в Киеве, где спортсмену провели операцию на сердце.

После этого он проходил на этапе реабилитации.

На своей странице в Instagram спортсмен признался, что находился на грани жизни и смерти. В частности, он 2 недели провел в коме.

Что известно о карьере и успехах Узелкова в боксе

Вячеслав Узелков — известный украинский боксер, родившийся в Виннице. С детства занимался боксом, впоследствии стал делать это на профессиональном уровне.

Дебютировал на ринге в 2004 году. Его боксерская карьера длилась десять лет. Затем он начал свою тренерскую деятельность и участвовал в съемках телепроектов. В 2015 году стало известно, что боксер перенес инсульт.

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