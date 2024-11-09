Умер известный украинский боксер Вячеслав Узелков

Представители Украинской федерации бокса сообщили о смерти известного боксера и фитнес-тренера Вячеслава Узелкова на 45 году жизни.

Что известно о причинах смерти Узелкова

С глубокой грустью сообщаем, что украинский бокс понес тяжелую утрату — ушел из жизни Вячеслав Узелков. Его имя навсегда останется в истории спорта, а пример силы, стойкости и преданности своему делу будет вдохновлять будущие поколения, говорится в сообщении Украинской федерации бокса. Поделиться

Известно, что в начале года Узелкова экстренно госпитализировали в одну из больниц в Киеве, где спортсмену провели операцию на сердце.

После этого он проходил на этапе реабилитации.

На своей странице в Instagram спортсмен признался, что находился на грани жизни и смерти. В частности, он 2 недели провел в коме.

Что известно о карьере и успехах Узелкова в боксе

Вячеслав Узелков — известный украинский боксер, родившийся в Виннице. С детства занимался боксом, впоследствии стал делать это на профессиональном уровне.

Дебютировал на ринге в 2004 году. Его боксерская карьера длилась десять лет. Затем он начал свою тренерскую деятельность и участвовал в съемках телепроектов. В 2015 году стало известно, что боксер перенес инсульт.